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25 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Van’ı Bediüzzaman’la yaşamak-1

Nejat EREN
25 Haziran 2024, Salı
Bediüzzaman geçen asrın başlarında:

“Aziz, sıddık, vefâdâr âhiret kardeşlerim hacı Nuh bey, Molla Hamid, sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. “Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur” diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye benim için van çok kıymettardır. Lillâhilhamd, sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van’a karşı şedid hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz.” (Barla Lâh. Sh: 85, mek. No: 119) diyerek edebi ve tarihi bir tespit yapıyor.

Onun manevi ruhunun olduğu ve yirmi sene ilim ummanına dalıp geçirdiği davasının yüksek sesle ilanının yaptığı Van’dan bir davet var. Ona icabet etmek için, Antalya, Alanya, Silifke, mersin, İstanbul ve bütün Anadolu yeniden yollardayız!

Nur hareketinin önemli bir şiarı ve meşrebi, aşk ve şevk veren faaliyetlerden olan hizmet seyahatlerdir. 

İman davası, Sahabe mesleğine dâhil olanların bu yolda “Sadakte!” diyenlerin sevdası bir başkadır. Dünyanın her bölge ve coğrafyasına kök salmış olan bu mukaddes davanın yolcuları, samimi dostlarla mülaki olup, kucaklaşmak, hasbihâl etmek fikir alışverişinde bulunmak, kardeşliği perçinlemek için heyecanlı gözlerle birbirini beklerler.

Biz de Antalya ve Alanya “YENİ ASYA OKUYUCULARI“ olarak Mart ayında başlattığımız program ve planımızı gerçekleştirmek için bir otobüsle bu hizmet kervanına katılmaya karar verdik. 29 Haziran 2024 cumartesi günü Van ilimizde hem “BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ HEM DE YENİ ASYA BEDİÜZZAMAN KÜLLİYESİNİN AÇILIŞ” hizmet faaliyetine katılmak üzere yollara düştük. Gazipaşa, Silifke, Mersin, Burdur, İstanbul da bize katıldı ve kalabalık bir grup olduk. Antalya’dan başlayıp Urfa’ya kadar uzanan güzergahta can dostlarla buluşup kucaklaşacağı ve kafileye dahil olacakları bir uzun plan yaptık. Bu heyecanlı ve samimi istek yol güzergahında konaklama yapacağımız illerdeki kardeşlerimizle paylaşıldı. Ummadığımız bir kabul ve iltifat gördük. Cemaatimizin “Şahs-ı Manevisiyle” bir defa daha iftihar ettik.

Güzergâhımızın özünde elbette Seyda’nın bulunduğu mekânları ziyaret ve Nur Davasının tarihî gelişimini tefekkür etmek vardı. Seyahatimizin amaç ve bütün detaylarını katılımcı kardeşlerimizle yazılı paylaştık.

İlk günün planı: Antalya’dan başlayıp, Alanya, Gazipaşa, Silifke, Mersin, Tarsus, Ashab-ı Kehf, Hz. Danial Peygamberin kabir ziyareti Adana’da konaklama.

İkinci gün: Adana’dan hareketle, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Kahramanmaraş deprem bölgelerini ziyareti ve ibret alma. Gaziantep üzerinden, Şanlıurfa’ya ulaşıp, Hz. Eyyüb’ün makamının ziyareti. Balıklı Göl, Halil Rahman Camii ve Üstad Bediüzzaman’ın ilk defnedildiği temsili kabir ziyareti. Şanlıurfa’da konaklama.

Üçüncü gün: Diyarbakır, bu ilimizdeki tarihi mekânların ziyareti Diyarbakır’da konaklama.

Dördüncü gün: Diyarbakır’dan hareketle: Mardin’deki Bediüzzaman hatıraları, tarihi mekânların ziyareti. Cizre’deki önemli mekânlar, Hasan Keyf, Batman, Batman’da konaklama.

Beşinci gün. Batman’dan hareketle: Tillo, Bitlis, Tatvan, Nurs Van, Van ‘da konaklama.

Altıncı gün: Van’daki Bediüzzaman’a ait canlı hatıralar ve mekânlar olan, Van Kalesi, Horhor Medresesi, Çoravanis Köyü, Erek dağındaki “halvethane!” Akşam Bediüzzaman külliyesindeki panele katılma.

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