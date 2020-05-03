ENFÜSÎ TEFEKKÜR

Günlük Risale, Cevşen, Hizbü’l Kur’ân, Celcelutiye gibi okumalarımız devam ederken bir eksiklik fark ettim. Yanıbaşımda duran Hizb-i Nuriye’yi hiç okumamak. Sonunda bir kardeşimle günlük okumaya karar verdik. Hizb-i Nuriye’nin önemi Risalede çok yerde geçiyor.

Şöyle ki:

“Hizb-i Nuri’nin öyle bir kuvvetli fütuhatı var ve öyle ehemmiyetli yerlere girmiş ki onu neşredenler mütemadiyen çalışıyorlar.”

“Bu Hizb-i Nuriye benim şahsıma ait pek büyük bir keramet-i maneviyesi var”

“Hizb-i Nuri’de hem tefekkür saatinin sırrı, hem küllî bir ubudiyet bulunduğundan; şimdi bu vakitte kuvvetli bir emareyi müşahade ettim.

“Hizb-i Nuri kâinatı baştan başa nurlandırıyor, zulümat karanlıklarını dağıtıyor.... Gafletleri, tabiatları parça parça ediyor.

Ehl-i gaflet ve ehl-i dalâletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm.

Kâinatı envaıyla pamuk gibi hallaç ediyor, taraklarla tarıyor müşahade ettim.“

“Hizb-i Nuriye Risale-i Nur’un ve Âyetül Kübra’nın bir hülâsasıdır.”

Fazla söze ne hacet. Günlük 15 dk. Hizb-i Nuri okumaya devam.

