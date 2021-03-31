"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hafiyeler, ellerini içimizden bir çekseler...

31 Mart 2021, Çarşamba
Allah, selâmet ve şifalar versin, bu dâvanın çilekeş insanı Mehmed Kutlular ağabey, devletin hafiyelerinin yüzüne; “siz bizim içimizden elinizi bir çekseniz; siz de, biz de, millet de, devlet de rahat edecek” diye söylediği bu sözlerini hatırladıkça, ne kadar doğru olduğunu hep tasdik etmişimdir.

Altı asır boyunca, din-i mubin-i islâma hizmetkâr olan Osmanlı’nın, iç ve dış hâinler tarafından yıkılmasından sonra, onun küllerinden çıkan Türkiye Cumhuriyeti, idâre şeklini “Cumhuriyet” olarak ilân etmişti. Gerçek Cumhuriyetin, İslâmın esasında olduğunu bilen Bediüzzaman Said Nursî de, bunu alkışlamıştı. Ama gel gör ki, isim ile fiil bir değildi. İsim “Cumhuriyet”, yapılan fiil de, tam bir “istibdad-ı mutlak” , yani, tam bir baskı rejimiydi. Bugün bile, dünyanın bir çok yerinde, bu idare şekillerine şahid oluyoruz.

İşte, bu mutlak baskıcı, sindirici, korkutucu, asıcı, kesici idare, “din öldürülecektir, dinsiz nesil yetiştirilecektir!” plân ve projelerini tatbike koymaya çalıştılar. Fakat, Cenab-ı Hakk, onları öyle bir kayaya toslattı ki, nereden geldiklerini anlayamadılar. İşte o; Kendisi de, bu vatanın kurtuluşu için harb meydanlarının bir gazisi olan Bediüzzaman Said Nursî idi. Allah’ın lütf-u inâyetiyle, kur’anın bu asra bakan âyetlerini tefsir ettiği risâle-i nurlarla, o dinsizlik hareketlerinin, beynini dağıtmıştı. Ve ondan dolayıdır ki, o nur hareketi, başladığından beri, şiddetli; baskı, hapis, işkence ,zehirleme vs. gibi bed muamelelrle sindirilmeye çalışılmış. Ama davanın sahibi Allah, onlara fırsat vermemişti.

O bed muamelelerin en sinsi ve görünmeyeni de, hafiyelerin, ajanların cemaatin içine salınması, yerleştirilmesi olmuştur. Hani hatırlarsanız, geçenlerde yazdığımız “MİT başkanı risale-i nur dersine gelirse” başlıklı makalemizde, devletin, niçin nurcuları takib ettiğini sorduğumda verdiği şu cevab; “Osman bey, bu tamamen devletin işkilliğinden (şübheciliğinden) başka bir şey değil!”  idi. Bu, sebeblerden biri olsa da, bunların da meydana gelmesine esas sebeb, üstadın, şu sözlerinde kendini gösteriyor. “Evet, çok emarelerle bildik ki, bana hücum edenleri tahrik eden, Mustafa Kemal’e itirazımdır ve ona dost olmadığımdır. Başka sebepler bahanedir.” İşte, bu yüzden ajanlar, hafiyeler, cemaatin içinde de cirit atmıştır.

70’li senelerin başilarında, “Fevzi Allahverdi” ağabeyin bulunduğu, Cebecideki dershanesine gidip, geliyorduk. Bir gün, oranın baskını sonrası, arkadaşlarımızın gördüğü, dershanenin plânını çıkartıp, abdest alınan yerindeki küçük su deposunun bile,  “suç aleti” olarak kayda geçtiğine şahid olmalarıydı.

1974 de, Said Özdemir ağabeyin, Ankara Hacıbayramdaki ihlâs kitabevinde çalışıyordum. O zamanlar risale-i nurları neşretmek ve satmak, (kanunsuz ve keyfî olarak yasaktı.) Hatta, bir dua kitabı olan cevşen de buna dâhildi. Biz o zaman, tanıdıklarımıza, arka tarafta zulada bulundurduğumuz kitapları verirdik. Cevşen de, hemen üzerimizde, tavana yakın, asma kat gibi bir yerdeydi. Bir gün sabah birisi geldi, böyle krem renginde bir pardösü giymiş, şekli, aynı nurcu, bıyıklar vs. parmağında da, o zamanlar, nurcuların alâmet-i farikası olan akik yüzük var. “Selamunaleykum kardeş, ben Manisa’dan geliyorum. Kardeşlerin selâmı var” dedi. Tabi ilk anda, şöyle bir süzdüğümüzde, şeklinden, hitab tarzından, pardösüden, yüzüğe kadar alâmet var ya... daha 21 yaşında bir genciz. “aleykumselam abi, buyurun, hoş geldiniz!” dedim. Bir iki kelâmdan sonra, “bana bir sözler, bir de cevşen lâzım” derken, ben de hemen, ayrı ayrı yerlerde olan o kitabları getirmeyi düşünürken, Allah edecek ya işte, birden elini yukarıdaki o tavan arasına götürüp, ”şurada olacaktı” deyince, şükür,  Rabbim, hemen basiret nasib etti ve onun o hareketiyle, “neden bahsediyorsunuz abi? Bizde öyle şeyler yok, sattığımız şeyler işte, vitrinde ve raflarda” dedim. Bir iki daha zorladı. Baktı benden bir şey çıkmıyor, tekrar selâm vererek dükkândan çıktı. Ama şübhelenmiştim. Oradan arkadaşın birine, beş dakika dükkâna bakmasını söyleyip, çaktırmadan adamın peşine düşmüştüm. Bu sefer ben hafiye oldum. Adam gitti, gitti, bizim meşhur 2. Şubeye girdi. Bir fitneyi başımızdsn defettiği için, Allah’a şüretmiştim.

Başta, Kutlular ağabeyin sözünden bahsetmiştik. İşte bugün memleketteki menfi işler ve anarşik hadiselerin ilâcı olan risale-i nur hareketine, devlet çomak sokmasaydı, hem memleket, hem millet, daha rahat ederdi, ama yok işte...

Geçenlerde, arkadaşın birisi, bir belge yolladı. Tamamen düzmece olduğu belli olan bu belgede, utanmadan, Allah’tan kokmadan, hayatını risale-i nur davâların vakfeden, Nur’un avukatı Bekir Berk ağabeye, büyük bir iftira atılarak, ”nurcuların içerisine sokulmuş bir istihbaratçı” olduğu bahsediliyordu. Tabii, sonradan yapılan bir kaç şekilde incelemede, düzmece olduğu isbat edildi.

Eğer bu düzmece iftira tutsaydı, bu şekilde de, nurcuların kafasına şübhe sokulup, akılları sıra, bir taşla, bir kaç kuş vuracaklardı. Ama Allah, böylelerin oyununu hep bozmuştur, bozsun inşâallah!

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'da 'çöplü' protesto

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    Milli Takım ilk puan kaybını yaşadı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    14 ülkeden Kovid-19 virüsünün kökenine ilişkin DSÖ raporuna tepki

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı

    422 gemiden 113'ü Süveyş Kanalı'ndan geçti

    MGK bildirisi kamuoyu ile paylaşıldı

    Son 24 saatte 37 bin 303 vaka daha

    Ankara'da yüz yüze eğitime devam edilecek

    'Fransa, Mali'de 19 sivili öldürdü'

    ABD'de ilk kez bir Müslüman, Federal Yargıç adayı gösterildi

    AYM raportörü HDP'nin kapatılma davasındaki başvuruyu eksik buldu

    Borrell, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

    İsrail'de yeni bir mutasyona rastlandı

    Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı; kalabalıklardan uzak duralım

    Kılıçdaroğlu: Devleti yönetenler, görkemli, şatafatlı işlerden özenle kaçınmalıdır

    Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat nasıl olacak?

    Süveyş Kanalı tamamen normale döndü

    'Afganistan'da kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Harbiyeye giriş ve yeni tuzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hizmetkâr devletten ceberrut kaymakama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem’den kimler kurtulur?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Taklit edilmez bir turra: Kadın fıtratı
    Osman ZENGİN

    Hafiyeler, ellerini içimizden bir çekseler...
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnimizin bilgi merhaleleri ve imanın oluşumu
    Raşit YÜCEL

    Nazmiye Abla
    Cevher İLHAN

    “Montrö çıkışı” ve çarkı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.