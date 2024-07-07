Geçen sene, gazetemiz Yeni Asya’da, İzmir’deki Nurbanu ve Hasan Şen’lerin sahibi olduğu, “Beyaz lâle anaokulu”nun bir haberi vardı.

O okulda, daha önce hocalık yapan “Sema Tekin” kardeşimize sordum. O da çok iyi olduğunu anlattı. Bizler için mühim olan, çocuklarımıza dinî bilgilerin öğretilmesiydi.

Bursa’da, bundan yirmi sene kadar evvel, Yeni Asya derneği bünyesinde faaliyete geçen “Can Kardeş, kreş ve gündüz bakım evi” de, bunlardan biriydi. Fakat araya giren bir takım manialardan dolayı orası kapanmıştı.

Daha sonra, Bursa’daki arkadaşlarımızdan, Suna-Ömer Çaloğlu çifti, bu boşluğu doldurmak için, önce kendi çocuklarımız başta olmak üzere, okul öncesi eğitim veren “Şeker portakalları ana okulu”nu açtılar. Ve de, çok güzel bir hizmete imza attılar. Bir çok aile çocuklarını (benim torunum da dâhil) oraya yolladı.

Bir gün akşam baktım, 4,5 yaşındaki torunum, duaları, mealleriyle birlikte okumuyor mu... nasıl sevindik. Kardeşlerimizi tebrik ettik, dua ettik.

Üstad hazretlerinin çok ehemmiyet verdiği ve bir kaç yerde zikrettiği “terbiye-i islâmîye” buralarda (Türkiye’nin her yerinde, buna mümâsil yerler var. Girişte bahsettiğimiz İzmir gibi) çok güzel veriliyor. Ve bu zamandaki gençliğin tefessühünü görünce, buraların kıymeti daha iyi anlaşılıyor.

Unutmayalım, çocuklarımızın terbiyesi çok mühimdir. İmkânı olanların buraya ve bunun gibi yerlere çocuklarını vermesi lâzım.

Böyle güzel işlere vesile olan kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.