Kul hakkı nedir?

İnsanların birbirine karşı ilişkilerinde karşılaştıkları olumsuzluklar, adaletsizlikler ve haksızlıklar sonucu doğan telâfisi mümkün olmayan durumlardır.

Meselâ araba kullanırken ihlâl edilen trafik kuralları, araba ile başkasını rahatsız edecek şekilde müzik ve benzeri ses kirliliği... Diğer bir husus, çevre temizliğine dikkat etmemek ve çevreyi kirletmek, söz ve davranışlarımız ile ev, arsa, bağ bahçe komşularımızı rahatsız etmek.

Daha, ibadet mahallerimiz olan cami ve mescitlerimizi kirletmek bilhassa imam ve müezzinlerimizin ses cihazlarını kontrolsuzca son ayarda ses tonu ile cemaati rahatsız edecek şekilde kullanmaları. Düğün ve derneklerimizin sokakta enyüksek ayar ile müzik şöleni yapar bir tarzda yapılması kul hakkı değil mi?

“Kul hakkı ile gelmeyin” diyen Yüce Allah’ın huzuruna bu kadar haklar ile nasıl varacağız. Devletin görevlileri görevlerini yapmakla yükümlü ve sorumludur. Devlet vatandaşlarının huzur ve mutluluğunu sağlamak mecburiyetindedir. Halk da vergi vermek ve devletin belirlediği kurallara uymakla yükümlüdür. Kontrolsüz, başına buyruk yönetim kargaşa doğurur. Millet adalet mekanizmasının çalışmadığı bir ortamda, devletine güvenemez. O zaman devlet millet ilişkileri sarsılır. Milletin can ve mal güvenliğini sağlamak, devletin aslî görevlerindendir. Bunların düzgün bir şekilde olmasını istemek vatandaşların en tabiî haklarından biridir. Hak ve hukuk ihlâlleri yapılır, yetkililer de buna göz yumarsa, o ülke çökmeye, yıkılmaya yok olmaya mahkûmdur. Zira adalet mülkün temelidir. Hakkın büyüğüne küçüğüne bakılmaz, hak haktır büyüğü de küçüğü de birdir. Hak denince akan suların durması gerekir. Zira kul hakkı helâlleşmeden ödeşilmez.

Allah bizleri hak hususunda kusurlarını görüp riayet eden kullarından eylesin. Amin

