Niçin, tasarruf tedbirleri alınmaz?

Devletleri ekonomik krizlere sürükleyen ve toplumu borç bataklığında perişan eden faiz sistemi ve aşırı israf değil mi?

Devleti idare edenler ekonomik tedbirlerle israf ve faizle mücadele seferberliği ilan ederken devletin kurumlarının aşırı harcamalara son vermeye bir türlü yanaşmaması nasıl izah edilebilir. Neden israfta ısrar ediyorlar. Bu durum milleti tedirgin eder hale gelmiştir. Denetim eksikliğinden mi? Yoksa zihniyet değişikliğinden mi, bu şekilde harcama yapılıyor bunu anlamak mümkün değil.

Bir zamanlar ülkeyi “Darulharp” olarak gören ve her türlü haram kazancın mübah olduğunu, bu devlete vergi verilmez diyecek kadar ileri götürenler, devletin gelir kaynağını kurutarak, vergi vermeden kaçınmaları ülkeyi borç bataklığında yüzdürmeyi amaç edinmiş olmasınlar.

Bu zihniyete hakim kadroların bugün iktidarda oldukları ve devlet kademelerine yerleştirildiklerini unutmamamız gerekmektedir. Zam üstüne zam yaparak milleti geçinemez duruma getirmek sonra da maaş ve yardımlarla kendilerine taraftar ve siyasi destek sağlamak ülkeye yapılacak en büyük yanlıştır.

Öyle ise geç kalınmadan tedbirmizi alalım ülke gemisini batırmak isteyen kötü niyetlilere fırsat vermeylim.

