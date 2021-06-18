Bir dâvetiye almak

Toplumda ve de ekseriyetle Müslümanım diyenlerinde büyük bir muhakeme eksikliği başlamış gidiyor.

Sapla saman karıştırılıyor. Bazı şahısların fikirleri dinmiş gibi kabul ediliyor. Dini fikir ve düşünceler amelsiz de kabul ediliyor ve emirler yerine getirilmiştir deniyor. Velhasılı en sonuna doğru hemen her inançsız adam kendisini din ve dini emirleri veren kabul ederek Deistim, ortaistim bilmem ne istim… diyerek almış başını gidiyor.

Burada en önemli hadise insanların bu seçimleri ve fiilleri yapmalarında en önemli unsur, sebep hissiyatın, duyguların hâkim olması, kılınmasıdır. Sefahatin her şeyi ile aklı ve muhakeme-i aklı yok eden zındıka taifeleri maalesef zayıf imanlı olan toplumun özellikle genç kesimini elde etmiş, kendilerine taraftar etmiş görünüyorlar.

Bozmak, dağıtmak, yıkmak kolaydır. Hele bu asırda bunu isteyerek, severek yapacak insanları yetiştirdiniz, oluşturdunuzsa daha da kolaydır.

İnançları, imanları, toplumun ana ahlâk kurallarını tahrif edip sadece, yetiştirirseniz ortaya yalnız ve yalnızca canavarlık ortaya çıkar. Ancak canavarlar kendilerine en çok lüzumlu şeyler de olsa her şeyi boğuşarak, birbirlerini yiyerek elde ederler ve bununla da gururlanıp, gövde gösterisinde bulunurlar.

Sözün kısası; çocukların, gençlerin, yaşlıların; bitkilerin, hayvanların her türlü hakkını hukukunu Yüce Yaratıcının emir ve istekleri doğrultusunda bizlere ders veren ve bizleri eğiten; İslâmiyet, iman, Kur’ân hakikatları ve tefsirleri ve bunları Allah rızası için hayata geçirenler bizlere saadetten, huzurdan, insanlıktan ve inançlardan haber verebilirler ve bizlere dâvetiye çıkarabilirler.