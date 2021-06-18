"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Bir dâvetiye almak

18 Haziran 2021, Cuma
Toplumda ve de ekseriyetle Müslümanım diyenlerinde büyük bir muhakeme eksikliği başlamış gidiyor.

Sapla saman karıştırılıyor. Bazı şahısların fikirleri dinmiş gibi kabul ediliyor. Dini fikir ve düşünceler amelsiz de kabul ediliyor ve emirler yerine getirilmiştir deniyor. Velhasılı en sonuna doğru hemen her inançsız adam kendisini din ve dini emirleri veren kabul ederek Deistim, ortaistim bilmem ne istim… diyerek almış başını gidiyor.

Burada en önemli hadise insanların bu seçimleri ve fiilleri yapmalarında en önemli unsur, sebep hissiyatın, duyguların hâkim olması, kılınmasıdır. Sefahatin her şeyi ile aklı ve muhakeme-i aklı yok eden zındıka taifeleri maalesef zayıf imanlı olan toplumun özellikle genç kesimini elde etmiş, kendilerine taraftar etmiş görünüyorlar.

Bozmak, dağıtmak, yıkmak kolaydır. Hele bu asırda bunu isteyerek, severek yapacak insanları yetiştirdiniz, oluşturdunuzsa daha da kolaydır.

İnançları, imanları, toplumun ana ahlâk kurallarını tahrif edip sadece, yetiştirirseniz ortaya yalnız ve yalnızca canavarlık ortaya çıkar. Ancak canavarlar kendilerine en çok lüzumlu şeyler de olsa her şeyi boğuşarak, birbirlerini yiyerek elde ederler ve bununla da gururlanıp, gövde gösterisinde bulunurlar.

Sözün kısası; çocukların, gençlerin, yaşlıların; bitkilerin, hayvanların her türlü hakkını hukukunu Yüce Yaratıcının emir ve istekleri doğrultusunda bizlere ders veren ve bizleri eğiten; İslâmiyet, iman, Kur’ân hakikatları ve tefsirleri ve bunları Allah rızası için hayata geçirenler bizlere saadetten, huzurdan, insanlıktan ve inançlardan haber verebilirler ve bizlere dâvetiye çıkarabilirler.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet partileştirildi

    MKE’de neler oluyor?

    Bugünün idarecileri Demirel'i örnek almalı

    Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

    ABD'nin Irak operasyonunu sonlandıracak tasarı meclisten geçti

    Türkiye'de 5 bin 904 kişi daha koronavirüse yakalandı

    AB'den Sırbistan'a 2,5 milyon euro destek

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Afganistan'da vakalar yüzde 2400 arttı

    Marmara'dan 9 günde 3539 metreküp müsilaj temizlendi

    İran, Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor

    'Yarım asırlık AB'ye tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz'

    Kocaeli'nin 'emektar vapur'u da müsilajla kaplandı

    HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor

    Dijital karneler yarın erişime açılacak

    Şehit Polis Ercan Yangöz dualarla ebediyete uğurlanıyor

    Her yıl 12 milyon hektar arazi kaybediyoruz

    Son 51 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadık

    İsrail, bir Filistinli çocuğu daha katletti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir gün gelir, hesap döner
    Ahmet BATTAL

    Saadet Partisi nasıl bölünebilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Devlet partileştirildi
    İbrahim ERSOYLU

    Zulüm eleştirilirken mazlumun kusurları söylenir mi?
    Şükrü BULUT

    Yeşil Sol’un “Lâle Gül’ünden” bir Ayan Hırsi çıkar mı?
    Osman ZENGİN

    Vefatının altıncı senesinde Süleyman Demirel
    Süleyman KÖSMENE

    Dinde düşünce suçu var mıdır?
    Cevher İLHAN

    Merhum Demirel’in kararlı tavrı
    Genel

    MKE’de neler oluyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.