Her mevsimin, her zamanın bir ilcaatı olur.

Yaşadığımız şu hastalık günlerinin de elbette bir geçerli konuşulacak yazılacakları olmalıdır.

Başımıza her ne gelirse gelsin Allah’tan bilmek, başımızın birinci tâcı olmalıdır.

O’nun havl ve kuvveti olmazsa hiçbir işin olmayacağını, dünyamızdan yüz defa büyük kürelerin sema denizinde hareket edemeyeceğini; bin defa büyütüldükten sonra ancak gözle görülebilen mikropların, virüslerin bir insanlığı yere serebileceğini çok iyi bilmeliyiz. O’ndan yine O’nun kapısına gitmeli ve hakkı teslim ederek; Sen bilir, Sen yapar, Sen duyar, Sen affeder, Sen yardım eder, Sen kurtarırsın YA RABBİ! diyebilmeliyiz… Hem de bütün zerrat-ı vücudumuzla birlikte haykırarak, nedamet ederek, boyun bükerek.

Kendi iç dünyamıza dönersek şefkatle, merhametle, acıyarak, duâ ve niyazda bulunarak her birimiz her birimizin, birbirimizin lütufkâr birer hamisi, sahip çıkanı, kucaklayan ve yardım edeni olabilmeliyiz.

Teselli vermek ve sabır dilemek ise Rabbimize şikâyeti işmam etmeden, O’ndan yine O’nun kulları için olmalıdır. Acımak ve merhamet O’nun inayet, ikram, ihsan ve lütuflarını geçerek haddi aşmamalıdır.

Evet, işte hastalık, işte acz, fakr, zaiflik, noksanlık ve çaresizlik… Telâşesiz sebeplere ve vesilelere takılmadan, kuvvet ve kudret sahibi Şafi-i Hakîmin rahmet ve mağfiret dolu kapısını çalmak, çaresizliklerin çaresini orada aramak ehl-i imanın, mü’min ve muvahhid Müslümanların yapacağı en isabetli iş olacaktır.

Bir, beraber, kucaklayıcı, kıymet bilici, hal hatır sorucu olmanın, varsa eksik ve noksanlıkları gücümüz yettiği kadar tamamlama ve halledebilmenin tam ve tam zamanıdır, bu hastalıklı günler zamanı.

Sonra tevekkül ve “bu da geçer yâ Hû!” deme zamanıdır.