En çok ihtiyacımızın olduğu konu eğitim ve öğretimde çocuklarımızın terbiye edilmesidir.

Hemen her konuda programlar yapılıyor. Tv’lerde diziler, miziler gösteriliyor. Kitaplar yazılıyor. Sohbetlerde ve kahvehane köşelerinde, cafelerde konuşmalar, görüşmeler her konuda olabiliyor.

Gel gelelim çocuklarımızın evvelâ Allah inancı ve bu yolda gelen emirlere ve Peygamber (asm) sevgisi ve saygısı gerçeğinden uzak ve bigâne yetiştiriliyor.

Allah’ı sevmenin mutluluğunu, mesudiyetini/sevincini çocuklarımıza muhakkak öğretmeliyiz. Allah’ı sevmenin; Allah’ın sevdiği her şeyi sevmek olduğunu muhakkak öğretmeliyiz.

Neden en çok çocukları sevmiş Resulullah (asm), neden çocukların yetişmesiyle özel olarak alâkadar olmuş? Çocukları sevenleri ve onlara değer verenleri neden medh etmiş, bunları ebeveyn olarak anne-baba olarak öğrenmeliyiz, bilmeliyiz.

Allah’a itaat kadar, Resulullah (asm) sevgisi kadar; anne babaya saygıyı, sevgiyi, hürmeti çocuklarımıza küçük yaştan itibaren örnek olarak gösterebilmeliyiz.

Allah’tan istemeyi, O’na duâ etmeyi, duâ etmenin önemini ve ihtiyaç olduğunu çok dikkatli bir şekilde tecrübe ve örneklerle evlâtlarımıza güzel güzel, zorlamadan ve mükâfatlandırmalarla anlatabilmeliyiz. Velhasıl çocuklarımızı boş ve yönlendirici bilgisayar oyunlarından; anne-baba ve Allah sevgisinden üstün ve değerli gördükleri her türlü sportif ve malayani faaliyetlerden uzak tutabilmeliyiz.

Şehvet ve şiddet; isyan ve itaatsizliği öğreten her türlü TV program ve dizilerinden çocuklarımızı çekip alabilmeliyiz. Veyahutta daha vakit erken iken bu tarz ve tür programlardan uzak tutabilmeliyiz.

Kuru kuru çocukları seviyoruz. Çocuklarımızı severim, yerine, çocuklarımızın her türlü ahlâkî öğretileriyle meşgul oluyorum, alâkadar oluyorum, takip edebiliyorum, demeliyiz inşallah.