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22 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Nasıl bir okuma diliyoruz?

Rifat OKYAY
22 Ekim 2023, Pazar
Risale-i Nurların okunması, anlaşılması ve kavranan manalarının anlatılması; ehl-i imanın ve ehl-i Kur’an’ın nazarında ve tembihatlarında mühim bir mevki tutmaktadır.

Risale-i Nurları okurken manalarını anlayacak kadar dikkatli olmak mühimdir. Kesintiye meydan vermeden aralıksız dinlemek de Risale-i Nurları bir çeşit okumaktır.

Risale-i Nur okuma programları daima planlanmış ve tecrübe edilmiş, herkese açık, herkese hitap eder şekilde ama bilgiye ve yaşa göre kategorize edilmelidir.

Risale-i Nur okuma programı yapabilmekten maksat, Risale-i Nurları okumak ve okutmak olduğuna göre, her yaş aralığına göre olduğu gibi her mertebede, çeşitte, sınıfta insana göre hazırlık, plan ve müfredat yapmak da esas olmalıdır.

Risale-i Nurların anlaşılarak okunması bir âlî hedef, bir gayret kulesi ve bir ulaşılacak menzildir. Bu neticeye ulaşmak/vâsıl olmak için niyet etmek, hayal etmek bile Risale-i Nur okumalarından sayılır, kabul edilir.

Hayal ve niyet ekseninde başlamış olan Risale-i Nur okumalarının en büyük yardımcısı ise, birinci basamak okumalar neticesinde Cenab-ı Hakk’ın ikram ve ihsan ettiği Risale-i Nur okumalarından ortaya çıkan/neşet eden kudsî lezzet, haz ve zevktir.

Eğer bir yola çıkılacaksa bilerek ve dikkatle, huzur ve rahat içerisinde çıkılabilmelidir. Risale-i Nurları anlayarak hayata geçirmenin ilk adımı ise; Risale-i Nurları isteyerek, bilerek ve lezzet alarak, zevk duyarak okumaya başlayabilmektir.

İnsan Risale-i Nur okumalarında kendisinin kapasitesini ve okuma konusundaki isteğini daima ölçmeli, biçmeli ve kendisine ona göre bir elbise hazırlamalıdır.

Gözlerde, akıllarda, gönüllerde biçilen hedefler ancak gayretle, iyi bir niyetle ve daimi çalışmalarla, gözde büyütülmeden aşılır ve onlara ulaşılır.

Bir işe başlayan, yapacağı işin hayli bir meselesini katetmiş demektir. Demek ki iyi bir hayal, güzel bir niyet ve küçük bir gayret ile Risale-i Nur okumalarına başlamak devamını getirir ve okuyucuyu hedefine ulaştırır inşallah.

Hepimize inşallah, faydalı ve neticesi olan okumalar...

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