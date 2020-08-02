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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Tarif edemediğim bir toplum

02 Ağustos 2020, Pazar
Gerçek manada dinden, dini hayattan ve dindeki Cenab-ı Allah’ın emir ve yasaklarından uzaklaşan ve kendilerini icad edip yaşamlarına sokmaya ve onlarla hayatlarını devam ettirmeye çalışan bir toplum ve çoğunlukla da gençlik peyda oldu…

Eğer dinin taklidi değil, tahkiki kısmı öğrenilip yaşanmazsa azami çoğunluğun benimsediği bu kavram ve ideal kargaşası toplumu istila edecek…

Mesela zayıf karakterli insanlar çoğaldı… Herkese göre değişen, her menfaatli işte başkalaşan, sözünde durmayan ve vaadlerini yerine getirmeyenler almışbaşını gidiyor…

Peşin hükümlü, araştırmayan, soruşturmayan ve kendi kafasındaki düşünceleri, fikirleri, kanaat ve görüşleri birilerine hemen yapıştıran kendini bilmezler kalabalığı gittikçe artıyor…

Fikirleri, düşünceleri, görüşleri, idealleri hayale doyamayan ve gerçeklerle karşılaştığı, daha doğrusu onlara tosladığı zaman sıkıntı olan ve sıkıntılara neden olan hayalperestlere yetişmek mümkün değil…

Kendinden ürettiği hiçbir fikir, kanaat ve hedef yok!... Sadece ezberledikleri kendince doğrular var… Ve de duyduğu sloganvari sözlerin papağın gibi tekrarı var…

Arkadaşlık, dostluk, sadakat ve birlik dirlik yok!... Bunların hepsinin ortak paydası ve uygulamaları riyakârlıkta birleşiyor… Hepsiyle ilişkilerde  riya var, yalan var, göstermelik haller ve tavırlar hakim olmuş…

Küçük, küçümencik menfaatler için ezilen büzülen, takla atan, yalanlarla yatıp kalkan bir hedef topluluk haline gelmeyen insanlar çoğunluğu teşkil etmek üzereler…

Hakim görünüş ve gidiş herkes büyük!... Hepsi ükâla… Herkes üstün… Kimse kimseye kıymetini ve pahasını değişmez halde birbirini aşağılayı bir halde…

Güçlü karakterler ara ara görünse de bütün yalakalıklar ve menfi haller karşısında ezilmeye, mağlup olmaya aday gibi görünüyorlar… Güçlü karakterlerin çoğalmasına ve hükümferma olmalarına ihtiyaç her zamankinden daha fazla.. Vesselam!...

Hakkaniyetli, sorgulama yapabilen, Allah’a olan imanını; her şeyde,her zaman tahkiki olarak yaşayabilecek ve bunu başkalarına da; dosdoğru, hakkıyla, yerli yerinde ve incitmeden insaniyetli ve şefkatli olarak anlatabilecek olan, adı Müslüman değil!... Kendisi ve yaptığı, yaşadığı, söylediği, öğrettiği ve anlattığı, tebliğ ettiği her şey tahkiki iman derecesinde kuvvetli müslüman, mü’min insanlara ihtiyaç var… Rabbim nasib-i müyesser eder inşallah…

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  • barış

    2.8.2020 15:24:57

    Hocam tarifi zor gercekten

Risale-i Nur Külliyatı

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