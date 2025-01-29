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29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

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Rifat OKYAY
29 Ocak 2025, Çarşamba
Risale-i Nur okuma programları okul tatillerinin gözdesi olmuş durumda…

Bursa’nın tertiplediği ilk-orta-lise ve üniversite programları; Bilecik, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir’inde iştirakleriyle maşaallah fevkalâde bir uygulama ile başarılı bir şekilde neticelendi… Bu arada Bursa’mızda ve Gemlik’te misafir ettiğimiz İzmir bölgesi ve Kocaeli’den gelen talebelerimizi başlarındaki ağabelerinin disiplinli ve alkışlanacak alâkadarlıkları takdire şayandı… Allah hepsinden razı olsun ve muvaffakıyetlerini Risale-i Nur okuma programlarında devam ettirsinler inşallah…

Bursa, Kocaeli, İzmir, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir’den iştirak eden, Risale-i Nur okuma programı için candan, gönülden, isteyerek gelen bütün talebelerimizi tebrik ediyoruz…

Bu programlarda cansiperane hizmet eden; programları ve yapılacak işleri matbu olarak yazan, kaleme alan vakıf kardeşlerimizi, onlara yardımda bulunan kardeşlerimizi ve abilerimizi de özellikle, dualarla tebrik ediyoruz ve muvaffakiyetlerinin devamını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz…

Programlara katılan o coşkulu, meraklı ve dikkatli gençlerin, Risale-i Nur okumaları, programların gerektirdiği şekilde hareket etmeleri… Uyumlu olmaları gerçekten de uygulayıcılar açısından mesafe katettiklerini gösteriyordu. Hani profesyonel olmuşlar desek yeridir…

Bu ahirzaman hâdisatının dehşetini hafifleten, durduran, sükûnet ve huzura yol açan ve açacak olan tekbir şey vardır o da Kur’ân’ın okunması, Kur’ân’ın bu zamanda muhteşem bir tefsiri olan Risale-i Nurlar’ın okunması, anlaşılması ve anlatılmasıdır.

Risale-i Nur okuma ve okutma yolunda kimler gayret etmiş, kimler maddî–manevî anlamda destek vermiş gayret göstermiş ise hepsinden Allah ebediyen razı olsun…

Elimizden geldiği kadar, daima, bu coşmuş, şaha kalkmış gönüllere yardımcı olmalıyız… Bu ise ehl-i iman için bir vazifedir… Demek ki vazifeler aranılmaz, geldiği zaman da yerine getirilir, icabına bakılır, sahip çıkılır… Nice nice Risale-i Nur okuma programlarında buluşmak dua ve temennisiyle…

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