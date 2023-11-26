"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Teslim olmak

Rifat OKYAY
26 Kasım 2023, Pazar
Yaz mevsiminin elveda dediği, sonbaharın hoş geldin ve kışa doğru güle güle dediği bir zaman aralığındayız.

Elbetteki insanın bebeklikten, çocukluktan, gençlikten, kemâlâttan ve ihtiyarlıktan sonra bir ölümü vardır. Mevsimler adeta bize bu hayat devrelerinin açılımlarını yapar, okur ve birbiri ardınca anlatırlar. 

Bu zaman aralıklarının en önemli kazancı dolu dolu geçmesidir. En önemli zararı ise faydasız gitmesidir. Ömrün aralanmış perdelerinde, daima iyilik ve güzellikler gözükmediği gibi, daima fenalıklar da gözükmez.

İyiyi, güzeli görmek bizim niyetimize ve nazarımıza bağlı olduğu gibi, fenayı ve kötüyü de görmek bizim niyet ve nazarımıza bağlıdır.

İki dünyanın imkanları eline verilmiş olan insan, cüz’i iradesiyle hareket ederken hayallerini bile bu niyet ve nazarın himayesinde yapar ve yaratıcının nazarına sunar. Hiç kimse ben yaptım, ben ettim diyemeyeceği gibi, ben yapmadım ve ben mesul değilim de diyemez.

Hayal, niyet, nazar ve fiiller birbirini kollar ve kovalar. Önemli olan iyinin ve güzelin, doğrunun ve faydalının peşinde olabilmektir.

Gözümüzün önünde yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar sahifelerini çeviren ve okuyan, okutturan Zât-ı Zülcelal bizi şehadetimizle ve bizim muhatabiyetimizle bizim hiçbir hayalimizi, niyetimizi, nazarımızı görmemezlikten gelmez. Önemli olan liyakatli ve ubudiyetli bir itaat ve inkıyad içerisinde olabilmektir.

Şu ahirzaman hadisatı içersinde şöyle bir tefekkür ve manaya kavuşabilmenin tek yolu ve şartı ise imanlı olmaktır. İman-ı taklididen iman-ı tahkikiye doğru yol alabilmek, mesafe kat edebilmektir.

Bu zaman aralıklarının ve devirlerinin en büyük ve en önemli unsuru, bağı ve bağlantısı ise iman-ı tahkikinin elde edilerek ilmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin mertebelerinde bir mesafe elde ederek dünya, berzah ve ahiret sahifelerinin harfleri, kelimeleri, cümleleri, paragrafları ve metinleri arasında gezebilmek, okuyabilmek, çalışabilmek, aşk ve şevk denizlerinde yüzebilmek, teslim olmak ve marifetullahın her kademesine muhabbetullah ile ulaşabilmektir.

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözüm: Bağımsız Filistin Devleti

    Eğitimde çalışan çocuk tehlikesi

    Gazze’de umutlar kaybolmasın

    Türkiye’de dindarlık algısı değişiyor

    Vergi, harç ve cezalara yüzde 58,46 zam gelecek

    Milletvekillerinin yasama yetkisi kısıtlanıyor

    ABD’liler de İsrail’i destekleyen firmaları boykot etti

    Ateşkes uzun sürmeli

    Barselona Belediyesi’nden örnek tavır

    AB’de 253 bin kişi hava kirliliğinden öldü

    Karadeniz Ereğli'deki arama çalışmalarında 7. gün

    44 il için "turuncu", 20 il için "sarı" meteorolojik uyarı

    Gazze'deki 'insani ara' uzatılabilir

    Pakistan'da AVM'de yangın çıktı: 11 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

    İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz çıktı

    "Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor"

    Refah Sınır Kapısı’nı açık tutun

    Avrupa Birliği: Gazze'de çok sayıda sivilin öldürülmesinden esef duyuyoruz

    İspanya ve Belçika Netanyahu'yu kızdırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “O zat yeryüzünü hak ve adaletle doldurur”
    Osman ZENGİN

    Camilerde, niye Risâle-i Nur yok?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Değişim” dedikleri Atatürkçülük olmasın?
    Risale-i Nur'dan

    Günah-ı kebîreyi işleyen nasıl mü’min kalabilir?
    Ahmet BATTAL

    Ticarette ve siyasette kayıt dışılık
    Genel

    Çözüm: Bağımsız Filistin Devleti
    Misbah ERATİLLA

    Yeni bir dönem
    Sami CEBECİ

    Akıl nimeti ve tefekkür ibadeti - 1
    Genel

    Eğitimde çalışan çocuk tehlikesi
    Hediye Ballıkaya

    Çocuklarımızı ihmal etmeyelim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.