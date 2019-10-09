"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Zarar verecek bir vefa!..

09 Ekim 2019, Çarşamba
Allah için, Allah yolunda, Allah’ın arzu ettiği işlerde; ancak ve ancak Allah için vefa gösterilir.

Kul; ne oldum, ne yaptım, neymişim, neler yaparım ve de neler neler yaptım diyen; kendini beğenen, böbürlenen, hodgam, hodendiş, hodperest bir kul ancak ve ancak nefsine, enaniyetine, zirve yapmış gururuna vefa gösterir ve sadık kalır.

Kudsî hizmetlerde ve kudsî hizmetlerin hademelerinde vefasızlık ve sadâkatsizlik neticeleri; asla ve asla dünyevî menfaatleri düşünen ve dünya menfaatlerine göre değişen insanlarınki gibi olamaz!.. Tokat-ı zecri çok büyük olur. Ona göre de mesuliyeti ve cezası olur.

İnsanın kendisindeki vefasızlık ve sadâkatsizlik özelliği evvelâ insanı vurduğu gibi, beraber olduğu ve beraber iş yaptığı insanları da vurur. ‘Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyelim’ lâfı meşhur olmuş. Hizmetlerde bulunan ve kudsî işlerde hademeyim diyen insanlar muhakkak dikkatli olmalıdırlar ki, yaptıkları işlerde ve konuştukları kelâmlarda vefasızlığa, sadâkatsizliğe sebep olacak ve netice verecek hal ve hareketleri, söylemleri olmasın.

Üstad’la bir ve beraber olmak isteyen; Risale-i Nur hizmetlerinde bulunuyorum, bulunacağım diyen ve dâvâ eden adamlar; kendilerini, dünyevî ve hatta uhrevî menfaatlerini atlayarak daima vefalı ve sadâkatli olmalıdırlar.

Ahirzamanın bu son çeyreğinde kudsî Nur hizmetini baltalamak, susturmak ve bitirmek isteyenlerin yeni taktikleri; kahraman, vefalı ve sadâkatli Nur’un hadimlerine, hademelerine, hizmetkârlarına vefasızlık ve sadâkatsizlik göstermek olmuştur. Bu bir şekilde Nur’un hadimlerinin arasında, mabeyninde vukuû buluyor. Çok dikkat etmek ve ihtiyatlı olmak, bu zaman ve zeminde çok daha fazla elzem olmuştur.

Unutmayalım ki Allah’a ve emirlerine vefamız bizlere Nur hizmetine ve hademelerine vefayı emrediyor.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözüm çabaları zarar görmesin

    Mevzuat iyi, problem uygulamada

    'Suriye harekatı' hakkında Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'tan ortak açıklama

    Suriye sınırına 130 araçlık konvoy

    Guterres açıkladı: BM bütçe kriziyle karşı karşıya

    MSB: Ordumuz harekata hazır

    2019 yılında ABD-Meksika sınırında 1 milyon göçmen yakalandı

    Suriye ve Irak tezkeresi kabul edildi

    Irak'ta internet bağlantısı yeniden kesildi

    'Artık hata yapma lüksümüz yok'

    ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

    AYM başkanvekili belli oldu

    Trump: Erdoğan 13 Kasım'da davetlim olarak geliyor

    MSB: Fırat'ın doğusunda mücadele sürecek

    Zarif'ten Suudi Arabistan'la görüşmeye yeşil ışık

    NATO Genel Sekreteri 11 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

    Macron: Radikalizmle savaşmalıyız

    Albayrak: EYT gündemimizde yok

    Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresine evet diyeceklerini açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye iç savaşını bitirme ümidi doğmuşken...
    Ahmet BATTAL

    Bu devlet hukuk devletiyse…
    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıklarının rantta istimali
    Raşit YÜCEL

    Medrese-i Yusufiye
    Süleyman KÖSMENE

    Bu asrın kanattığı, Bediüzzaman’ın sardığı yaralar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailenin manevî bağları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Mevzuat iyi, problem uygulamada
    Genel

    Çözüm çabaları zarar görmesin
    Faruk ÇAKIR

    ‘Kötü uygulama’dan kim sorumlu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.