Muhacir Hafız Ahmet Karaca

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Muhacir Hafız Ahmet 1894 doğumlu, Macaristan muhacirlerindendir. Bediüzzaman’ın medresesinin bitişiğindeki Yokuşbaşı Mescidi’nde uzun yıllar imamlık yaptı. Üstadın Barla’daki ilk ev sahibidir. Yirmi gün onun evinde misafir kaldı.

Bediüzzaman, ikamet etmek üzere Muhacir Hafız Ahmed’in evine gönderildiğinde hanımı: “Allah bizim başımıza bir devlet kuşu kondurdu. Ne yapıp yapıp Bediüzzaman’ı memnun etmeliyiz. Barla’dan memnun olarak ayrılmalıdır. Çok dikkatli olmalıyız!” diye ikaz etmiştir.

Hanımı, kızları, erkek çocuğu, damadı ile birlikte Risale-i Nur’a ve Bediüzzaman’a sekiz sene büyük hizmetlerde bulunmuştur. Risale-i Nur’a ciddiyetle ve sadakatle çalışmıştır. Vefatından on dakika önce, kendi yazdığı ve tamamlayamadığı bazı risaleleri tamamlaması için Şamlı Hafız Tevfik’e vasiyet etmiştir.

1948 yılında vefat eden Muhacir Hafız Ahmed’in kabri Barla kabristanındadır.

(Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, c. 1, s. 284.)