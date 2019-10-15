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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Ne mutlu hayırlı gençlere

Said YÜKSEKDAĞ
15 Ekim 2019, Salı 00:47
Biz gençler olarak yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız her şeyin en güzel ve en kaliteli olmasını isteriz.

Hatta bunun için her türlü gayreti gösteririz. Okullar okur, iş hayatına atılır ve maddî durumumuzun en iyi olması için çabalar dururuz.Ama ne yazık ki birer Mü’min olarakkendimizinen iyi, en güzel ve en mükemmel bir kişi olmagerçeğini göz ardı ederiz. Oysa bir insanın iyi ve mükemmel olması, hiçbir şeyin iyi ve mükemmel olmasıyla kıyas dahi edilemez. Birisi âdi bir cam parçası mahiyetinde iken diğeri paha biçilemez elmas kıymetindedir.

Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanarak, insanlığa ahlâk yönünden önderlik ve rehberlik eden Peygamber Efendimiz’in (asm) en büyük hedeflerinden biri de her hâl ve hareketiyle insanlığa örnek olacakve ahlâkı güzel bir nesil yetiştirmekti. Bu konu hakkında Sahabelerle konuşan ve sorularak sorarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayan Peygamber Efendimiz (asm) birgün Ashabına, “Size en hayırlılarınızın kimler olduğunu bildireyim mi?” diye sormuşlardı. Onlar da kulak kesilip, “Buyur ya Resûlallah” demişlerdi. Kâinatın Efendisi (asm) buyurmuşlardı ki: “En hayırlılarınız, ömrü uzun ve ahlâkı güzel olanlarınızdır.”1

Evet, ahlâkı güzel olanları özellikle de gençleri herkes tanır ve saygı gösterir. Hatta Hz. Ömer’in (ra) “Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım” demesi misali herkesin sevgisine mazhar olur.  Böyle insanlar Peygamber Efendimizin (asm) bu dünyada takdir ve övgülerine mazhar oldukları gibi, kıyamet gününde de Onun (asm) en yakınında bulunacaklardırinşâallah. Başka birgün de bu hususa dikkat çeken Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) “Size en çok sevdiğim ve kıyamet gününde bana en yakın olan kimseyi bildireyim mi?” diye Sahabelere bir soru sormuşlardı. Cenâb-ı Hak’tan sonra en çok sevdiğimiz ve Allah’ın da Habibi olan Peygamber Efendimizin (asm) hem en çok sevdiği insan hem de Ona (asm) en yakın kimse olabilmek kadar önemli ne olabilir bizim için? Bir Mü’min için bundan daha kıymetli ne var? O mübarek Sahabe-i Kiram, bu soru karşısında birden çarpılmışa dönmüşlerdi. Kim Resûlullahın (asm) en çok sevdiği ve kıyamet gününde ona en yakın kimse olmak istemezdi!O an tabir caiz ise nefesler tutulmuş, sesleri çıkmaz olmuştu. Bundan dolayı ikinci hatta üçüncü defa tekrarladı sorusunu Allah’ın Habibi (asm). Bir müddet sonra o şokun etkisinden kurtulmuş olmalılar ki, “Evet, ya Resûlallah, haber ver” dediler. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (asm) buyurdular ki: “Ahlâkı en güzel olandır.”2

İşte biz Mü’minler bilhassa gençler, ahlâkı bu sebeple öyle basite almamalıyız. Ahlâk öyle bir şey ki, her şey eskidiği, yaşlandığı ve yıprandığı halde yaşlanmayan, eskimeyen, yıpranmayan en büyük bir hazinedir. İnsanı a’lâ-yı illiyine çıkartan ve insana gerçek değerini kazandıran bir hakikattir.

Ne mutlu ahlâkı en güzel olan hayırlı gençlere!

Dipnotlar:

1- Fethu’r-Rabbanî, 19:74, Hadis no: 1.

2- Fethu’r-Rabbanî,19:75, Hadis no: 6.

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