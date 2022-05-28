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28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Gençlerle hasbihal-1

Sebahattin YAŞAR
28 Mayıs 2022, Cumartesi
İnsanın olduğu her yerde huzur da hüzün de vardır. Bu zıt ikili hayatın varlığı ile yoğrulmuştur. Birinin varlığı diğerini de gerekli kılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Yeni Asya Vakfında, İstanbul’un farklı semtlerinden gelen üniversiteli nur talebesi gençlerle verimli bir hasbihal yaptık. Gençlerle konuşmak, onları dinlemek, onlarla dava arkadaşı olmak ve bunun gereklerini birlikte ele almak oldukça zevkli. Oturumumuzda Risale-i Nur dershanelerindeki gençlik yıllarının bir kritiğini yaptık ve başarılı ve zayıf noktaları birlikte değerlendirdik. Her genç için adeta bir fırsat olan hizmet yıllarını nasıl iki dünya saadetine dönüştürebileceğimizin değerlendirmesini, o yoldan geçenlerle birlikte yaptık.

Gençler oturumumuzda neleri dile getirdiler:

-Hizmetleri sadece okuma odaklı değerlendirmemek gerekir. Sadece okuma odaklı bakarsak, kitap okuma alışkanlığı olmayan veya az olan gençleri hizmetten uzaklaştırmış oluruz. Onun için ya okumayı kolaylaştıracak yöntemler ya da sair faaliyetlerin içine serpiştirilmiş, okuma neticesi elde edilmiş konsantre bilgilerle Nurların içeriği bir şekilde gençlere verilebilir. Bazen önce faaliyetle hizmet, sonra okuma ile şuurlanma sağlanabilir.

-Gençlerle ilgili hizmet adımlarında onların neler düşündüğünü, neler yapılması gerektiğini istişare etmek, netice almayı kolaylaştırır.

-Gençlerle yapılacak etkinliklerin, okunacak derslerin, gençlerin istek ve temennileri doğrultusunda belirlenmesi daha faydalı olur.

-Gençleri nefsiyle baş başa bırakmamak gerekir. Nefis herhangi bir faaliyet istemiyor. Bu konuda akranların devreye girerek hizmetlere nefsin engel olmasının önü kesilmelidir.

-Şahs-ı manevi sürekli gençleri hizmetlere davet etmeli ve hizmetlerde gençlere sorumluluk verilmelidir. Faaliyet yapınca bu sefer hizmetin lezzeti sonraki hizmetlere katılmayı netice verir. Lezzetini alınca, bu yoldaki engellere karşı aşılma motivasyonu gelişir.

-Gençler, anne babalarının cemaat içindeki pozisyonlarına göre değil, her genç kendine özgü özellikleriyle değerlendirilmelidir.

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