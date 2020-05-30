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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Havuz, pınarlara bağlıdır

Sebahattin YAŞAR
30 Mayıs 2020, Cumartesi
Kur’ân’a hizmet ederken, usûl ve esasların Kur’ân’dan alınması, hizmetin uzun ömürlü ve Hak rızasına muvafık olmasını netice verir.

Bu asırda Risale-i Nur’la Kur’ân’a hizmet edinenlerinde hizmet prensiplerini Nurlar’dan almaları hizmetlerinin isabetli, ihlâslı ve istikametli olmasını netice verecektir.

Peygamber Efendimizin (asm), imana ve Kur’ân’a hizmet ederken uyguladığı Kur’ân kaynaklı sisteme baktığımızda hakikî ihlâs, haklı şûrâ, kul hakkı, hürriyet-i şer’i gibi temel İlâhî emirlerin var olduğunu görüyoruz. Kur’ân’ın emri olan, ‘Onların aralarındaki işleri istişare iledir.’ (Şûra Sûresi, 38) hükmünün uygulamasını bizzat Peygamberimiz (asm) göstermiştir. Ahalinin, halifeye üzerindeki elbisenin hesabını soracak kadar geniş bir hürriyet tanınması, ferdî hak ve hürriyetlerin ne düzeyde olduğundan haber vermektedir.

Bediüzzaman’ın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp öncülüğünde hazırlanan Kur’ân’ın ruhuna uygun meşveret sistemi, sistematik hâle getirilmiş ve Yeni Asya cemaati tarafından on yıllardır uygulanmaktadır. Üyesi olan ülkeler ve şehirlerden gelen temsilcileriyle, belirlenen zaman dilimi ve şartlarda, şeffaf ve hür bir şekilde istişare toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Yine bu zamanda hizmet usûllerini, ortak akıl olan istişareye dayandırmayan İslâmî toplulukların ne kadar büyüseler de, şahıs odaklı adımların varlığı ile uzun vadeli yol alabilmelerinin güçlüğünü günümüzde yaşanan örnekler göstermektedir. Zaman, -şahıs değil- şahs-ı manevî zamanıdır. İslâmî hizmetler de öyle olmalıdır.

Suyunu pınarlardan alan bir havuzun keyfiyeti pınarlara tabidir. Demokratik zihniyeti gelişmiş, araştıran, soran, hizmet ehli fertlerden oluşan bir toplulukta insanlar sisteme bağlıdırlar. Kişiler gelip geçse de hizmet o temel raylar üzerinde ilerler. Hak ve hukukunu bilmeyenler ehl-i hamiyeti de başlarına müstebit ederler.

Havuzun maddî ve manevî sıhhati, onu dolduran pınarların sıhhati ile doğrudan ilgilidir. Pınarlar pınar olursa, havuzda muvakkat iğfaller, kirlenmeler olsa da-temiz su taşıyan pınarlar ile- temizlenme sağlanır.

Aslolan, çarkların dönmesi, sistemin devamlılığıdır.

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