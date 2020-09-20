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20 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Ölümü düşününce normalleşiyor insan

Sebahattin YAŞAR
20 Eylül 2020, Pazar
Ölüm haberleri her geçen gün artıyor.

İnsan kendi yakınlarından olunca ölümü daha bir içten hissediyor. Her bir ölüm aslında hayatta olanlara bir ciddî mesaj niteliğinde. Ama nefis de hiç oralı değil.

Allah’a güvenince hayat da ölüm de güzelleşiyor. İmanla bakınca her hadise insana ibretli tablolar sunuyor. Ölüm de okunaklı bir derstir. İnsan için büyük bir hadisedir, ölüm. Daha büyüğü ise, imanla gitmek ya da gitmemektir. Ve rahmeten sevdiklerimizin gidişine duygu olarak da hazırlıyor bizi Allah.

Babamın vefatını hatırlıyorum. Doksanlı yaşlar. Bakışlar, duyuşlar, kelimeler hepsi son demlerinde yabancılaşmıştı dünyaya. Yattığı yerden ellerini kaldırıp bir şeyler toplardı ve gelenlere bazen gülerek, bazen yüzünü ekşiterek ikram ederdi. Bizim çözümleyemediğimiz bir şeyler söylüyordu. Ve biz onu anlamayınca, sanki nasıl anlamazsınız dercesine kızıyordu.

Babamın bizim olmadığını her halinden anlıyorduk. Tıp denen şey, sonuçlar çok güzel, ama bizden buraya kadar diyordu. Eşi, çocukları, torunları, akrabaları, dostları okuya okuya dünyadan, güzel bir merasimle ağırlanmak ne güzel bir gidiş örneği idi. Önce ayaklar hiçbir sebep yokken işlememeye, sonra nefes nefes hayat çekilmeye, kalp sürem doldu demeye başladı. Ve babam gitti.

Allah’tan annem vardı yanımızda. Onunla paylaştık acımızı. O bizi teselli etmişti. Onun anlamlı dünyası babam gittikten sonra daha bir belirgin olmuştu. 

Gün geçtikçe yalnızlaşıyoruz. Bu gidiş, tıpkı geliş gibi çok özel. Ölüm hali o âleme geçmeyenlerin algılayamadığı bir şeydir. Yaşadığı gibi ölecek insan ve öyle de dirilecek. Ölümü düşününce, normalleşiyor insan. Onun için ölmeden evvel ölmeyi becerebilmeli insan.

Rabbim gelenlerimizi hayırlılardan, gidenlerimizi de razı olduklarından eylesin inşaallah. 

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