Saygılı iletişim, değer üretir

Saygı, insan olmakla başlar. İletişim, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın konuşabilme, anlaşabilme temelinde gelişir. Seçilen kelimeler, kelimeleri seslendirirken ki tonlamalar sadece insan olduğu içindir. Saygı duymak, ‘sen insansın, sana insanca muamele yapıyorum’ diyebilmektir.

Saygı iletişimin temelidir. Saygısızlığa karşı oluşan tepki de yine insanîdir. Saygı, kişiye hakettiğini vermektir. Saygının olmadığı yerde kurulan temas iletişimden başka bir şeydir. Kişinin hakettiğinden fazlasını vermek de, hakettiğini vermemek de iletişimsizliktir, saygısızlıktır.

Kendini, duygusunu hürce gösteremeyen bir diyalogta iletişim olmaz. Saygılı iletişim, insanca varolabilmeyi ve insanca kabul edilmeyi ihtiva eder. İletişim kuranda da kurulanda da saygı, her iki tarafa değer üretir.

İletişimde hür olmak vardır. Gerçek hürriyetin olmadığı yerlerdeki emirler, baskılamadır. Kölelerle iletişim kurulmaz. Kurulan şeyin adı da iletişim olmaz. Emirler yağdırmakta muhataba saygı yoktur. Oysa iletişim, muhatabın kabul veya reddini ihtiva eder. Saygı ile başlayan iletişimde netice güzeldir. Saygılı iletişimde her iki taraf heyecan duyar. Değer verilmek, değer verene saygıyı güçlendirir. Saygıda, iletişim kurduğunun varlığını kabul vardır. Saygılı iletişim, muhataba değer yükler. Değer yüklediği ile kendi de değerlenir. Saygılı iletişim sevgi, şefkat temellidir. Muhatap olduğu varlığın anlamını okur. Varlığı Vareden adına sever. Varlığın üzerindeki hikmetleri okur. Her varlık bir levha gibi okuma yazma bilenler için üzerinde esmalar taşır. Saygılı iletişim, muhatabın kendi gibi olmasını beklemez. Onu olduğu gibi kabul eder. Kendine göre tanımlamaz, taşıdığı tanımı okur ve saygı duyar.

Saygılı iletişimde yıkmak yoktur. Belirleyici olmak yoktur. Kendine göre tanımlamak yoktur. Muhatabın sınırlarını zorlamak yoktur. Yaşına, kültürüne, tavrına tutumuna bakmadan onu anlamak vardır. Muhatabın sana katılmama hakkını tanımak vardır.

Senin gibi düşünmeme hakkını yok etmemek vardır. Saygı, senin gibi düşünmese de, onun düşüncesine değer yüklemektir.

Saygılı iletişim, ‘akla kapı açıp ihtiyarı elden almamak’tır.