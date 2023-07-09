Şeytan deyince ne aklınıza geliyorsa, sizin şeytanınız odur

Şeytan taşlama hadisesi ilginç.

Evet şeytan bütün kötülüklerin kaynağıdır ama özelde sizin için nedir? Şeytanınızı tanımadan veya şeytanın sizde çokça kullandığı damarları bilmeden onunla mücadele edemezsiniz.

Biz şeytan taşlamada nur talebesi grubumuzla şöyle yaptık: Şeytanı önce daha görünür hale getirdik. Listeledik adeta. Yani neyi taşladığımızı hedefe koyduk. Şeytanın harekete geçirdiği noktaları hedefe koymak istedik. 7 büyük şeytan ve 21 küçük şeytan ve onları iki gün taşlamak üzere toplamda 49 taş atmak durumunda olduk.

Belki sizler bizim yazdığımız maddelere daha farklılarını yazabilirsiniz.

Enaniyet, gıybet, hırs, haset, adavet, tembellik, kibir, tarafgirlik, ümitsizlik, inat, suizan, israf, şükürsüzlük, ihtilaf, riya, meylürrahat, aculiyet, ucub, meylüttefevvuk, dünyevileşmek, tama’...

Allah, şeytanın mü’minde çokça kullandığı bu damarlarla, hastalıklarla mücadele etmekte mü’minlere yardım etsin inşallah.

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Omuzlarda tavaf yaptırılan bu küçücük hacı için, anne baba bir mü’min ruh inşasına dua etmiş olmaktadır. Burada manen beslenmesi için adım atılan evlatlar, sonraki hayatlarına dualar ile bir meyil oluşturulmakta, bu adımlarla Cenab-ı Hakkın rahmeti celp edilmektedir.

Tavaf, adım adım birlikte yükselmek, Rabbimize birlikte yalvarmaktır.

Tavaf, bütün Müslümanlarda aynı Allah’a inanmanın, aynı ortak duygularda birleşmenin ve ortak gelecekler inşaa etmenin ibadetidir. Burada kimi Kur’an’dan süzülmüş, peygamberin duaları olan Cevşen ile kimi kendi dilinde istek ve arzularını ifade etmekle, kimi birilerinin yaptığı dualara amin demekle Rablerine karşı bir yakınlaşma içerisine girmektedir.