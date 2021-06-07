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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bu bir korona yazısı değildir…

Şükrü BULUT
07 Haziran 2021, Pazartesi
İçerisinde çokça korona hikâyeleri geçebilir. İsimler, olaylar ve coğrafyalar da… Fakat bu bir korona yazısı değil.

Koronayı her türlü rengiyle arka fonda kullanacağız. Bu arka fonun yardımıyla iki sene önce uç vermeye başlayan bir felâket hakkında geçmişte neler düşündüğümüze bakacağız. Bu planlı felâket ile küresel işgalcilerin hedefledikleri maksatları araştıracağız. Bu esnada belki de deccaliyetin haritaları, planları ve hatta anatomisi hakkında malûmat sahibi de olacağız. Bunları yazamazsak, gelecek nesillere karşı mahcup oluruz. Yeni Asya’nın arşivlerinde, zamanın tarihçesini hadise ve kahramanlarıyla tahlillerini merak edecek istikbaldeki kahramanlara karşı vazifemizi yapmak niyetiyle de olsa, belki yüzden fazla haber, yazı ve makaleyi karıştırarak zamanın imbiklerinden günümüzün kavanozlarına usareler halinde bazı şeyler elbette dökülecektir.

Çıkış kaynağı hakkındaki tartışmanın, hadiseyi oluşturan zincirin en önemli halkası olma özelliği devam eden koronanın toplumda görülmeye başlandığı ilk zamanlarda, Avrupalı bazı siyasetçilerin halini garipsemiştik. Johnson, Merkel ve Macron gibi… Hadiseyi önceden bekliyorlarmış havası içindelerdi. Bu salgının ülkesinden belli bir yüzdeliğini alıp götüreceklerine üzülmüş pozları veriyorlardı. Hatta bu salgına karşı yapılacak bir şey yok, ölen ölür kalan sağlar bizimdir, manasıyla “sürü politikasını” esas almışlardı, bazıları. Önceden bilgilendirildiklerini ihsas ettiriyorlardı. Öleceklerin de; akut hastalıklara müptelâ, yaşlı ve devletin sağlık kasalarına fevkalâde ağır yükler getiren kişiler olacakları kendilerince biliniyordu. Belki de DSÖ’yü büyük yardımlarla finanse eden global patronlar, yaptıkları nüfus planlamalarının boyutlarını da söz konusu siyasetçilere vermiş olabilirlerdi. Bilhassa, bilişim dünyasında, bedâvâdan insanların en zenginleri arasına sokulan temsilcilerinin Çin’deki laboratuvarlara yaptıkları büyük yatırım ve koronanın insanları koruma heyetinin yüksek üyeleri… Bunların arasında, 11 Eylül felâketinden neocon ekibini tebrie eden soruşturma heyetinin başkanının olması da, elbette tesadüfi idi…

Fakat, daha sonra global sermayenin hâkimiyeti altındaki büyük medyadan kurtulup elektronik sosyal medyasının aralıklarından sızan haberlerden, Bill Gates ve arkadaşlarının yıllar önce kovid-19‘un aşısı için resmî dairelere müracaat ettiklerini dünya kamuoyu öğrenmiş oldu. Belki de büyük sürüyü dünya kamuoyu ve hukuk mücadelesinden kurtarmak üzere koçu (SOROS’u) kurban ederek Neocon-Neoliberal cereyanlarının kaynaklarını, insanların dedi-kodusundan kurtarmış olacaklardı. Böylelikle peşlerine düşecek “hukuk” mücadelecilerinden kurtulmuş olacaklardı. Hadisenin, hâlâ şiddetli hararetini koruyan bu yanını birlikte takibe devam edeceğiz.

Çinlilerin uydurdukları yarasa ve hayvan pazarı hikâyesine inanmamıştı Batılı âlimler ve yetkililer. Hele Çin’in bu haberi ilk yapan gazeteciyi ve basına sızdıran ilim adamlarını yok etmesi üzerine -bu infaz Wuhan ile sınırlı kalmamıştı, tetikçilerin elleri Tel-Aviv ve Amerika’ya kadar uzanmıştı- Çin ve müttefikleri olan bazı global sermayeciler üzerindeki şüpheler artmıştı... 

Biz ancak, medyaya yansımış sınırlı infazlardan haberdar olabilirdik. Hâlbuki her sene Komünist Çin’de üç yüz elli bin insan öyle veya böyle infaz ediliyordu. Kapılarını uzun süre dışardan gelecek heyetlere kapatan Çin’in hayli zaman Wuhan’ı da kapattığını yine medyadan öğrenmiştik.

Amerika’da St. Georges Üniversitesi’nde Onkoloji Profesörü Angas Dangleish ile Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen’in korona üzerine hazırladıkları yirmi iki sayfalık rapor da, global tahripçilerle Çinli Komünistleri deşifre edecek nitelikte görünüyor. Sahasının bilimsel dergilerine makale olarak giden yazı ile Wuhan’daki manipülasyonun ortaya çıkacağını ümit edenler de var. 

Duyduğunuz, bildiğiniz ve de gördüğünüz üzere “korona TİYATROSU SAHNESİ” de perdelerini musîbet zedelere ve seyircilerine artık indiriyor. Ölenler öldü. Materyalistlerin ölenlerden dolayı sevindiklerini biliyoruz. Zira imandan ve ahlaktan yoksun o zalimler, sağlık masraflarından kurtulduklarını ve çok da pahalıya çıkmayan bir deney ile dünyayı nasıl idare edeceklerini öğrenmiş oldular. Dünyanın hâkim cereyanlarınca hazırlanan bu projelerin mahiyetlerini çok arkadan öğrenmeye devam edeceğiz. Faillerinin birçoğu da, bu dünya adaletine yakalanmadan ”Mahkeme-i Kübra’ya” gidecekler. Tıpkı Türkiye’nin yaşadığı 12 Eylül felâketi gibi… 

Körfez savaşları ve Arap Baharı gibi. Meşhur 11 Eylül cinayetinin failleri, nerede? Usame bin Laden’in öldürüldüğünü kimler gördü ki…

Bediüzzaman Hz.leri; iman ile küfür mücadelesinin ilk insan ve ilk peygamber ile başladığını, kıyamete kadar devam edeceğini, Kur’ân’a dayanarak söylüyor. korona da bu mücadelede; bir isim, bir virüs, bir renk ve usûl olarak yerini aldı. Şayet semavî din mensupları söz konusu saldırgan global cereyanlara karşı İttifak etmezlerse, kovid-19 deneyini başarı ile sonlandıran Neocon-Neoliberal ittifakı, tüm insanları ve medeniyeti tahrip edene kadar saldırılarına devam edecekler. Bilhassa, Müslümanların arasında durup, deccaliyete siyasetleri, cehaletleri, ırkçılıkları, hissiyatları, hasetleri ve nifakları gereği yardımda bulunan grup ve partilerimize engel olmayanlar da bu gemi ile birlikte batacaklar. Hala global sınıf ve menfaat çatışmasına karşı insanlığın ortak değerlerine, demokrasiye, ahlâka, hukukun üstünlüğüne ve çevreyi korumaya adi menfaatlerinden dolayı yardım etmeyenleri de, siyasetlerinden dolayı karşı cepheden saymamıza kimseler sakın üzülmesin. Yazımızın girişinde arz ettiğimiz üzere, bu bir korona yazısı değildi; insanlığın beka meselesini anlatmaya çalışıyoruz.

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Yorumlar

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  • İsmail Ertan

    7.6.2021 15:42:20

    Ahir zamanın şerir cereyanarını şahıslarıyla birlikte dünya kamoyuna anlatmayı siyaset zanneden safi kalplere bu yazıyı nurlardaki yerlerine atıflar yaparak okutalım i insallah.Yoksa daha bir çok velimisal insanları süfyanın dolmuşuna binerken göreceğiz.

  • Serap

    7.6.2021 13:45:47

    Olaylar herkesçe görünür hale gelene kadar beklemek, elbette yeni asyaya yakışmaz. Çünkü o bize hep deniz feneri oldu.

  • Ali Yılmazcan alylm

    7.6.2021 13:38:52

    Şükrü Hoca ilk andan itibaren wuhan'da {özel laboratuvarda} serbest çalışan din düşmanı Amerika _Avrupa insanlık düşmanı dinsizlerin, korona belasını dünyanın başına sardıktan sonra, sırada hangi belanın olduğunu merak ediyorum. Allah bunların insanlıkla topyekun savaşını kendi başlarına geçirsin.

  • İ. SEYDA

    7.6.2021 13:04:00

    Bu bir fırsattı, ilaç teknolojisi, Ar-Ge masraflarının çoğunu karşılayan hükümetlerden devasa teşvikler aldı. Sadece ABD’de altı büyük aşı firması devlet teşviklerinden 12 milyar doların üzerinde yardım aldı; diğer zengin ülke hükümetleri de bu aşıları geliştirdikleri için bu firmalara teşvik sağladılar. Yine de bu firmalara bu bilgilerin münhasır hakları veriliyor; onlar da gelişmekte olan dünya küresel pandeminin etkileriyle kavrulurken dahi bunu tedariki kısıtlamak ve fiyatları yüksek tutmak için bir fırsat olarak kullanmaktan geri durmuyorlar.

  • Sezai MUMCU

    7.6.2021 12:28:48

    1)Deccalizm ve Süfyanizm imzasi tasiyan tüm zararlara en nihayetinde kendi hür iradeleriyle düşenler, ama bizi oyuna getirdiler o zamanlar başka çaremiz yoktu özürlerini lütfen temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getirmesinler... 5816 HUKUKSUZLUK UCUBESİ koskoca Türk Ceza Hukukunun 85 Milyon vatandaşına YETTİĞİNİ amma bir kişi için YETMEDİĞİNİ TARİHE SİMSİYAH KARA LEKE OLARAK DEMOKRATLARIN HANESİNE YAZILMIŞTIR ve bunun vebalini Demokratlar bugün de taşımak zorundadır. Hayrettir ki Türkiye de hiçbir SİYASAL GÜÇ BU HUKUK UCUBESİNİ ne doğrudan ne de dolaylı yolla (YAMALI DARBE ANAYASASIYLA veya GÜYA yeni anayasayla) kaldırmaya MUKTEDİR değilmiş; yani koskoca TBMM elleri kolları bağlıymış gibi davranamaz.

  • Sezai MUMCU

    7.6.2021 12:28:26

    2)Madem Deccalizm ve Süfyanizme razıymış gibi tavır takınıyorsunuz Adama ‘kendi düşen ağlamaz’ derler Nikbinliği hep istikbale tevdi edip orda bir GELECEK NESİL VAR UZAKTA diyerek mi KIYAMETİ bekleyeceğiz? Almanların bir deyimi vardır (Dünyayı kurtarmaya soyunmadan) önce bir kendi evinin önünü süpür! Denizlerinin bile öfkesinden SALYALARI (*) AKIYOR! (*)TDK 1974 Sözlüğünde UYDURUK, güya Fransızcadan alınma MÜSİLAJ kelimesi YOK. Fransızca MUSILAGE yazılır müsilaj okunur Deniz ile alakası yoktur, köpek salyası da MUSILAGE yazılır müsilaj okunur. Fransızdan daha Fransız olma gazreti niye? Laisizmi Fransadan ithal ederken de kavramın ağzına yüzüne edilmiş. Bizdeki Fransız MUHİBBANLARI ASILLARA, ESASLARA HEP FRANSIZ KALMIŞLAR!

  • Hüseyin

    7.6.2021 12:06:42

    (2)Covid19 bilinçli ince işçilikli kontrollü çıkarılan bir yangındı.Yangın kontrolden çıktı her taraf cayır cayır yanıyor..  pfizer biontek astra zeneca moderna sinovac sputnik adındaki küresel kurtarıcı itfaiye grupları sahnedeler sözde sürüyü, özde ekonomiyi kurtarmanın dersindeler...

  • Hüseyin

    7.6.2021 12:05:57

    (1)Paradan başka kutsalı olmayan global yamyam neoliberal  kapitalist çetelerin rant kavgalarına  deney tarlalarında kobay denekler gibi ahlak dışı insanlık dışı akla hayale gelmeyen kötü emellerine şeytani arzularına maruz kaldık. İnsan hayatı ve iklim üzerinde sahnelenen iblisane oyunlar  coğrafya din ırk ülke tanımıyor. Tanrısı para olan küreselci çetelerin güç ve kapital uğruna feda etmeyecekleri kutsal,harcamayacakları insan, talan etmeyecekleri yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynağı yoktur.. Küreselci kapitalistler görünürde kavga ve yarış halindeydiler oysa sahne gerisinde perde arkasında rantı paylaşma halindeydiler.. O kadar aç gözlüydüler ki insanların haşereler gibi ortadan kaldırılması aracı olarak Sars temelli  Cov2 türevli adına anti human diyebileceğimiz mikrop  bilinçli ve kasıtlı olarak üretildi..rakip ülkelere karşı biyolojik silah olarak  kullanacaklardı olmadı ellerinde patladı yapanları da bizi de bütün bir dünyayı da vurdu..

  • Abdurrahman

    7.6.2021 10:14:17

    Bu konuda net bir sonuç henüz yoktur.Varsayımlar vardır.Zaman ilerledikçe net durum ortaya çıkabilir. Fakat Yüce Allahında bir hesabı vardır...

  • Hatice

    7.6.2021 06:59:16

    Bu dönemde bir çok iddia atıldı ortaya. Ancak bu içerikler medyanın manipülasyonu da olabilir gerçek bilgi de. Bunu bilemeyecegimizden, korona ile ilgili yazı yazmanın kimseye faydası olmayacaktı. Asıl mesele de o değildi zaten, insanlığa, İslama ve semavi dinler mensuplarına ne sonuçlar doğurduğu/doğuracağıydı. İnsanlığa bakan ciheti de ancak böyle açık yorumlanabilir. Allah razı olsun abimizden.

  • Kerem

    7.6.2021 06:11:43

    Evet, yine bilgi ve işaretlerle dolu bir yazı. Makalede geçen hadiseleri ve kahramanları doğrulama imkanım olmasaydı, duygularımı dinleyerek komplo teorileri deyecektim. Faydalı bir tahlil, kaleminize sağlık.

  • Halil İbrahim Karahan

    7.6.2021 05:22:23

    Allah razı olsun abi. TEBRİK EDERİZ.

  • H.Hilal

    7.6.2021 02:02:11

    İnsanoğlu ne büyük bir imtihan... siz minik küçük dünyanızda hayatınızı idame ettirmeye çalışırken, evlatlarınızı yetiştirme telaşındayken; arkada dönen dolaplar, planlar.. Rabbim kaldıramayacağımız imtihanlarla bizi imtihan etmesin.. yavrularımızı korusun..😔 Amin...

  • Bedreddin

    7.6.2021 00:44:25

    Sizden istirhamım bir daha bu konuyla ilgili bir makale yazarsanız şayet yazınin başlığı korona değilde "ÇİN VİRÜSÜ" olsun.Saygılarımla.

  • Bedreddin

    7.6.2021 00:41:07

    Her zamanki gibi çok derin bir tahlil ve sentez var.Her zamanki gibi çok geriden öğrenmeye devam edecez.Bereket versin sizler gibi mudakkik,akil şahsiyetler varda bir parça fikir sahibi oluyoruz.

  • Mustafa coban

    7.6.2021 00:19:42

    Soz konusu iddialari geçtigimiz gunlerde abd li bir professorda yapti.biyolojik bir silah denenmiş olabilir.ulkelerin ekonomileri cok buyuk yaralar aldi.yanliz alman hukumeti 300 milyar euro.harcadi.cin yaptiysa kari nedir.eu ve abd cin ekonomisine ne kadar mahkum olduklarini gorduler.politikalarini gozden geçireceklerdir.bir seneryo yaşandi.ama insanlik bu tuketim alişkanliklarini acilen değiştirmezse daha büyük belalar kapida bekliyor.

  • Ahmet Danışmaz

    7.6.2021 00:18:37

    Öyle şeyler oluyor ki, iyi ki haşir var, iyi ki cehennem var diyoruz.

  • Ozan Kaya

    7.6.2021 00:09:09

    Şükrü Ağabey Çok matriks bir analiz. İnce ve özel bilgiler ile net ifade edişmiş bir yazı. Tebrik ediyorum.

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