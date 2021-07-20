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20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Bereketiyle gelen Kurban Bayramı

Süleyman KÖSMENE
20 Temmuz 2021, Salı
Salih Bey: “Kurban Bayramı’nda sünnete uygun olarak neler yapmamız gerekir?”

Bayram Sünnetleri

Kurban Bayramı’nı idrâk ediyoruz. Bizi bu bayrama eriştiren Rabbimize sonsuz hamd ü senâ olsun. 

Bayram günlerinde ihyâ etmemiz gereken Sünnet-i Seniyyenin başlıcalarını hatırlayalım:

1- Erken kalkmak, temizlik yapmak, yıkanmak, güzel koku sürünmek, güzel elbiseler giymek, yolda sokakta karşılaştığımız Müslümanlara selâm vermek, Müslümanlara güler yüz göstermek ve bayramlarını tebrik etmek, ihtiyacı olanlara sadâka vermek sünnettir.

2- Bayram namazı kılmak vâciptir. Bayram namazına vakar ve sükûnetle gitmek, giderken ve gelirken tekbir getirmek, ayrı yollardan gidip gelmek sünnettir.

3- Bayram namazından sonra imkân bulanların kurban kesmesi vâciptir.

4- Bayram gecelerinde Allah’a ibâdet etmek sünnettir.

Ebu Ümâme radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah’tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.” 1

5- Bayram namazından önce bir şeyler “yememek” sünnettir.

Bol Bol Dua Edelim

6- Kurban etinden ev halkıyla birlikte yemek, komşulara ve dostlara yedirmek ve kesmeyenlere dağıtmak sünnettir.

7- Bu gün, sıla-i rahim yapmak sünnettir.

Bu gün ulaşabildiğimiz kadar çok dostumuza ve yakınımıza ulaşalım, akrabalarımızla gönül bağımızı tazeleyelim, Birbirimize “Ğaferallahu lenâ ve leküm= Allah sizi de bizi de bağışlasın!” veya “Takabbelallahu minnâ ve minküm= Allah bizden ve sizden kabul buyursun!” diye duâ edelim, komşularımızla kaynaşalım, toplumumuzla bütünleşelim.

Ne kadar uzak olurlarsa olsunlar; ne de olsa modern iletişim çağındayız; sevenlerimizi, sevdiklerimizi, annemizi, babamızı, yakınlarımızı tebriksiz bırakmayalım. Bayramlarını tebrik edelim. Mutluluklarını paylaşalım. Unutmayalım; onlara bir posta kadar, bir telefon kadar ve artık çoğumuz, bir elektronik posta kadar yakınız.

8- Komşularımıza gidelim. Bayramlarını tebrik edelim. Misâfirlerimize ikrâm edelim.

9- Bu gün dargınlıklar, kırgınlıklar, küskünlükler sırf Allah rızası için, sırf Resûlullah (asm) aşkı için son bulmalı.

10- Bu gün öfkemizi yutalım; kırılıp gücendiklerimize karşı onurumuzu, gururumuzu düşünmeyelim; haklılığımızı aramayalım. Allah rızası için!... Kucaklaşalım bu gün. Öfkemizi yenmek, hayatımızda sürekli uygulamamız gereken bir Sünnet-i Seniyyedir.

11- Hastalarımıza gidelim, kalbimizin en sıcak ilgisini götürelim onlara, Şâfî-i Hakîkî’den şifâ dileyelim. Hastaları ziyâret Sünnet-i Seniyyedir.

12- Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri, öksüzleri, yetimleri unutmayalım bu gün. Onların da sevilmeye, sevindirilmeye, şefkate lâyık bir kalbi, bir gönlü bulunduğunu; bu imtihan dünyasında onlara kucak açtığımız derecede, en muhtaç olduğumuz bir gün, Allah’ın şefkat ve merhametinin de bizimle beraber olacağını unutmayalım. Onlara ikrâm etmek, onların gönüllerini almak, onların ikrâmlarını kabul etmek ve onlarla mütevâzıâne bayramlaşmak Sünnet-i Seniyyedir.

Teşrik Tekbirlerini Unutmayalım

13- Teşrik tekbirlerini bayram süresince her farz namazın ardında getirmeyi unutmayalım. Teşrik tekbirlerini getirirken, büyük olan Allah’ın nezdinde hepimizin eşit olduğunu; aramızdaki izâfî farklılıkların geçici ve imtihana dönük bulunduğunu; bu gün bizden aşağıda bulunanların yerinde pekâlâ bizim de bulunabileceğimizi; binaenaleyh Allah katında en üstünlük vasfının ancak “takvâ” ile sağlanabileceğini; başka türlü bir üstünlüğün söz konusu olmadığını; takvânın da insanlara tevazû ile yaklaşmaktan başladığını aklımızın en müstesnâ köşesinden çıkarmayalım.

14- Bu mübârek günlerde, Müslümanların üzerinde yoğunlaşan fitnelerin, fesatların ve kan kokan oyunların bozulması ve bertaraf edilmesi için Allah’a duâ edelim. 

Duâdan başka sarılacak gücümüz var mı?

DUÂ

Allah’ım! Müslümanlara rahmetini ve merhametini esirgeme! Bayramımızı bayram kıl! Kırık gönülleri taçlandır, bayram sevinci ile şahlandır! Bu Mübarek bayramın âlem-i İslâm’ın huzuru, sükûnu, her türlü fitnelerden uzak kalışı ve insanlığın barışı için hayırlara vesîle kıl. Âmin.

Dipnot:

1- K. Sitte, 17/5, s. 179.

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