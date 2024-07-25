Bir Kur'an kavramı: Seb'ül-Mesani - 2

Mustafa Bey: “Kastamonu Lahikasının 153. sayfasında, ‘Risale-i Nur, altı rükn-ü İmaniye ile bu esas ubudiyeti ispat edip Seb’ül-Mesânî cilvesine mazhariyeti muraddır” cümlesini açıklar mısınız? Seb’ül-Mesânî nedir?”

O Ne Tevrat’ta, Ne İncil’de, Ne Zebur’da İndirildi

Kur’ân’ın “Seb’ül-Mesani” kavramıyla, övülen yedi ayetli sure manasıyla Fatiha Sûresini kastettiği hakkında görüş birliği bulunduğunu dün ifade etmiştik.

Peygamber Efendimiz (asm) Hazret-i Übeyy İbn-i Ka’b’a: “Sana ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Kur’ân’ın diğer kısımlarında benzeri indirilmemiş bir sure öğretmemi ister misin?” buyurdu.

Übeyy İbn-i Ka’b:

“Evet yâ Resûlallah!” dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm):

“Namazda nasıl okuyorsun?” buyurdu. Übeyy İbn-i Ka’b, Fatiha Suresini okuyunca, Peygamber Efendimiz (asm):

“Evet, nefsim kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, onun eşi ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da ve ne de Kur’ân’ın diğer kısımlarında indirilmiştir. O bana verilen şanlı Kur’’an’ın içinde bulunan yedi ayetli Fatiha Suresidir.”1 Buyurdu.

Kulum Beni Tazim Etti

Peygamber Efendimiz (asm) bir diğer hadislerinde: “Her kim namaz kılar ve o namazında bildiği halde Fatiha Suresini okumazsa o namaz eksiktir. O namaz noksandır. O namaz tamam değildir.

Allah Teala, ‘Fatiha Suresini kulumla kendi aramda iki eşit kısma ayırdım. Yarısı Benim, yarısı da kulumundur. Kulum onunla istediğine kavuşacaktır.’ Buyuruyor. Nitekim kul kıyama kalkar ve ‘Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin’ (Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.) der.

Bunun üzerine ulu ve yüce Allah, ‘Kulum bana hamd etti!’ Buyurur.

Kul, “Errahmanirrahim.” Der.

Allah, ‘Kulum Bana senada bulundu.’ Buyurur.

Kul, ‘Mâlik-i Yevmiddin.’ Der. Allah Taala: “Kulum Beni tazim etti.

İşte bu okunanlar Bana aittir.

“İyyake nabüdü ve iyyake nestain” Benimle kulum arasındadır.

Surenin bundan sonraki ayetleri ise kulumundur ve kulum o ayetleri okuyarak dilediğine kavuşur. Çünkü kulum artık, “İhdinassırâtelmüstakim. Sıratellezine en’amte aleyhim gayri’l-mağdubi aleyhim veladdallin. Amin.” Diye dua ediyor.” Buyuruyor.”2

Risale-i Nur ile Fatiha Suresi İlişkisi

Fatiha Sûresinin manasını kısaca verelim: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla: Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O Rahmandır; rahmeti bütün varlıkları kuşatır. Ve bütün yaratıklarının her türlü rızkını merhametle yetiştirir. O Rahimdir; yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir. O hesap gününün sahibidir. Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz. Bizi sırat-ı mustakime (doğru yola) ilet. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tabi olan Salih kullarının yoluna ilet.-Gazabına uğrayanların ve dalalete düşmüş olanların yoluna değil. Âmin.”

İmanın altı erkanını ve İslamiyet hakikatlerini ispat eden Risale-i Nur, kişiyi zahirden hakikate geçirir. Yani kişiyi bulunduğu mertebeden alır ve iman-ı tahkiki mertebesine çıkarır. Risale-i Nur bu vasfıyla; Kur’ân’ın çekirdeği olan ve okuyucusunu gaybtan muhataba geçirip doğrudan Allah’ın huzuruna çıkaran ve Seb’ül-Mesani unvanına layık bulunan Fatiha Sûresinin bir büyük tefsiri mahiyetindedir. Yani onun cilvesine mahzardır.

Dipnotlar:

1- Tirmizi, Kur’ân’ın Faziletleri, 1

2- Tirmizi, Kur’an Tefsiri Babları, 2