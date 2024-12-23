"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Cehennem azabının mahiyeti

Süleyman KÖSMENE
23 Aralık 2024, Pazartesi
Necati Avcı: “Cehennem azabının temel mahiyeti nedir?”

Cehennem Varlık Ülkesidir

Cehennem elbette varılacak yerlerin en korkuncudur. Bu korkunç yeri bizler isteğimizle tercih etmesek de, amelimizle tercih ediyoruz. Kimse Cehennemi istemez, ama amelimiz, eğer tövbemiz yoksa, eğer affedilmemişsek, bizi oraya götürür. Bu da işin bir diğer yönüdür. 

En sevindirici haber, Allah’ın tövbeleri kabul ediyor olmasıdır, Allah’ın affedici olmasıdır. Ama tövbeyi bu dünyada yapmamız, Allah’ın affını bu dünyada istememiz gerekiyor. Ölünce değil. 

Risale-i Nur’da Cehennem şöyle tarif ediliyor: “Cehennem ise, hayr-ı mahz olan daire-i vücudun Hâkim-i Zülcelâlinin hakîmâne ve âdilâne bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celâlli bir mevcut ülkesidir.”1

Bu tariften şu hususları net olarak anlıyoruz: Cehennem bir defa bir vücut dairesidir. Yani bir yokluk ülkesi değil, varlık ülkesidir. İkincisi, mutlak hayır bir mekandır. Şerli bir yer değildir. Üçüncüsü, Allah’ın adaletinim tecelli ettiği bir ülkedir. Esasen Allah’ın zulmü söz konusu değildir. Cehennem’de zulüm yoktur, adalet vardır. Dehşetlidir, celallidir. Keyfimize göre düzenlenmiş bir yer değil, keyfimizi bozan bir ülkedir.      

Yakıp Kavuran Ateş

Kur’ân’da bildirildiğine göre, Cehennemin yedi kapısı olduğunu anlıyoruz. Bazı ayetleri kısaca buraya alalım:

1-“Cehennem’in yedi kapısı vardır. Her kapı için bir grup mücrim ayrılmıştır.”2  

2-“Hayır. Çünkü, o Cehennem alevli bir ateştir.”3 

3-“Onlara (Sair) alevli çılgın ateş azabı hazırladık”4 

4-“Ben de onu yakında, yanıp kavrulmak üzere Sekar’a tıkacağım. Sekar’ın ne olduğunu sen bilir misin? O, içine atılanı yaktıkça yakar, hepsini yer bitirir; hem de onu eski hâline getirip aynı azabı yapmaktan vazgeçmez. Durmadan derileri yakar, kavurur, simsiyah hâle getirir.”5    

5-“Amelleri hafif olana gelince… Onu kucaklayacak olan haviyedir. O nedir bilir misin? O yakıp kavuran bir ateştir.”6

6- “Küfre varıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar (cahimdedirler) Cehennemdedirler.”7      

Cehennemin Rahmet Yönü  

Bediüzzaman’a göre, Cehennem’in varlığı, affa uğramayan günahkârlar için, kâfirler için, dalaletten çıkamayan kimseler için, bin derece ebedî yok oluştan hayırlıdır. Kafirlere bile merhametten ibarettir. 

Çünkü, “insan, hatta yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evlâdının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mesut olur.” Öte yandan bir günahkâr, günahı ne olursa olsun, ya ebedî yok oluşla karşı karşıya kalacaktır, ya da Cehennemle. Yokluk ise mutlak şerdir. İstenebilecek bir şey değildir. 

Çünkü, bu hem seni, hem bütün sevdiklerini, yakınlarını, akrabalarını yok edecek bir yoldur. Bu, Cehennemden ziyade insanı yakar, yandırır.

Cehennem ise bir varlık ülkesidir.

Esasen Cehennem olmazsa Cennet de olmaz. Küfrünle her şey yok olur. Oysa Cehennem olsa da gitsen, neticede sen varlık dairesinde kalacaksın. Sevdiklerin ise belki Cennette olacaklardır. Öyleyse sen her halükârda Cehennemin var olmasına taraftar olmalısın.8

Dipnotlar:

1 Asâ-yı Musa, s. 58.

2 Hicr Suresi: 44.

3 Mearic Suresi: 15.

4 Mülk Suresi: 5.

5 Müddessir Suresi: 26-29.

6 Karia Suresi: 9-11.

7 Maide Suresi: 10.

8 Asâ-yı Musa, s. 59.

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’in saldırıları ‘İslamofobi’yi körükledi

    Her ilden bir kişi Risale-i Nur okuyacak

    Galatasaray, Kayseri'den 5-1'lik galibiyetle döndü

    7 ilde 400 sel vakası

    FDA'den 30 yıl sonra bir ilk: Sağlıklı gıda listesi değişti - Beyaz ekmek ve şekerli yoğurt elendi

    Katar da Şam Büyükelçiliğini yeniden açtı

    'İsrail yeni şartlar öne sürmezse Gazze'de ateşkes yakın'

    Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: 4 kişi vefat etti - Sağlık Bakanlığından açıklama

    İsrail: Savunma sistemimiz her saldırıyı önleyemiyor

    Afyonkarahisar'daki kazada tırla yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralandı

    Trump, Avrupa Birliği'ni de tehdit etti

    BM dünyaya Sudan'ı hatırlattı: ''Sudan'daki savaşın yavaşlayacağına dair hiçbir işaret yok!''

    Papa'dan İsrail'e tepki: Bu, savaş değil zulümdür!

    Gazeteci Özlem Gürses hakkında ''konutu terk etmeme'' ve ''yurt dışı yasağı'' kararı verildi

    Beşiktaş toparlanamıyor

    Palandöken Dağı'nda çığ düştü: Milli sporcu Emre Yazgan vefat etti

    Gazze 441 gündür saldırıları altında!

    TMSF, "yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastanelerde kayyım olarak görevlendirildi

    Filistin'in BM'ye tam üye olması gerekiyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    İran’a düşmanlık, ümmete düşmanlıktır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî kuvvetler ye’se düşmedi
    Yeni Asya'dan Size

    Dış politika yazarlarımızla toplandık
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hak ve hukukun tecellisi
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem azabının mahiyeti
    Genel

    İsrail’in saldırıları ‘İslamofobi’yi körükledi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sevgi” mutluluk verir
    Mehmet KARA

    2025 bütçesi kabul edilirken…
    Risale-i Nur'dan

    Yeis [ümitsizlik] en dehşetli bir hastalıktır
    Hakan Özlen

    Demokrasi mi, laiklik mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.