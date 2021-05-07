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7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Dakikası milyon değen gece: Kadir Gecesi

Süleyman KÖSMENE
07 Mayıs 2021, Cuma

Bir Ömre Bedel

Yarın akşam inşallah Kadir Gecesi’dir. Oruç ile yaklaşık bir aylık bir arınmanın ve safileşmenin ardından, Kadir Gecesi’ne yaklaştık. İnşallah bu kutlu gecenin kadir kıymetinde yüksek mazhariyetlere de nail oluruz.   

Kur’ân’ın “bin aydan hayırlı” 1 ilân ettiği bu gece hakkında Sevgili Peygamberimiz (asm), “Allah Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etmiştir. Ondan önce hiç kimseye vermemiştir.” 2 buyurmuştur.

Bu sebeple, bu geceyi idrak etmek bir ömür yaşamaya bedel! Kur’ân’ın dünya semasına nazil olduğu Kadir Gecesi, inşallah, bir kez daha rahmete susayan gönüllerimizi ihya edecek.  

Zikrimizle, fikrimizle, Kur’ân okuyarak, gözyaşlarıyla tevbe ve istiğfar ederek Allah’a sığınacak ve seksen yıllık bir ömürde kazanılacak feyizleri bu gece inşallah kazanabileceğiz. 

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kim Kadir Gecesi’nde faziletine inandığı ve sevabını Cenab-ı Hak’tan umduğu için ibadete kalkar ise, geçmişteki günahları bağışlanır.” 3

Dakikası Böyleyse

Biz Allah’ın kadrini bilirsek, bizim de Allah katında kadrimiz ve kıymetimiz olur. “Onlar Allah’ın kadir ve kıymetini hakkıyla bilemediler.” 4 Buyurarak bizi muhakkak Allah’ı bilmeye ve takdir etmeye çağıran Kur’ân, Allah’ın bizi hadsiz bir şefkatle, sonsuz bir mağfiret ve sınırsız bir rahmetle kucakladığını ve merhamet buyurduğunu birçok âyetinde açık biçimde bildiriyor.

Kur’ân, Kadir Gecesi’nde, amel, ibadet, duâ, niyaz, evrad ve ezkârla ulaşılacak hayır ve sevabın, içinde Kadir Gecesi olmayan bin ayda, yani bir ömürde ulaşılacak hayır ve sevaptan daha çok ve daha fazla olduğunu müjdeliyor. Bu âyeti tefsir eden Bedîüzzaman, bu ece okunan Kur’ân’ın her bir harfinin otuz bin sevap demek olduğunu beyan ediyor. 5 Dolayısıyla bu gece sadece bir “elhamdülillah” kelimesi “iki yüz yetmiş bin” sevaba denktir. Çünkü “elhamdülillah” kelimesi dokuz harftir. 

Bir dakikada otuz üç defa elhamdülillah dediğimizi düşünün; bir dakikada kazandığımız sevap dokuz milyonu bulur. Dakikası böyleyse, gecesini varın siz düşünün! 

Ümmetlerin Ömürleri 

Peygamber Efendimiz’e (asm) ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Peygamberimiz (asm) kendi ümmetinin ömrünü pek kısa bularak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe duydu. Allah da ona Kadir Gecesi’ni verdi ve onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı. 6   

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene Allah’a ibadet edip göz açıp kapayacak kadar bile günah işlemediklerini anlatmıştı. 

Ashab-ı Kiram buna hayranlık duydular. 

Bunun üzerine Cebrail (as) geldi ve:

“Ey Muhammed! Ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetine hayran kaldılar. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir.” diyerek Kadir Sûresi’ni okudu ve “İşte bu gece, senin ve ümmetinin hayran olduğunuz seksen seneden daha hayırlıdır.” dedi. Peygamberimiz (asm) bu rahmetten razı oldu. 7 

Allah’ım; Beni Affet!  

Bu gece; bilhassa kaza namazı borcu olanlar için başta kaza namazı olmak üzere namaz kılmak, nafile namaz kılmak, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Allah’ı çokça zikretmek, dersler yapmak, tevbe ve istiğfar etmek bu geceyi ihya etmemiz için önemli ibadet biçimleridir. 

Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim?” diye sordum. 

Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Şöyle dersin: “Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.” (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)” 8

Bu gece, Allah’tan Affımızı ve mağfiretimizi isteyelim. Cehennemden kurtulmamızı dileyelim. Allah’ın gazabından Allah’a sığınalım. Allah’ın rızasını talep edelim. 

Kadir Gecenizi tebrik ederim. 

DUÂ

Ey kendisine minnet duyduğumuz! Ey hitabından onur duyduğumuz! Ey rahmetinden eman umduğumuz Allah’ım! Kusurlarımızı bağışla! Bizi affet! Dünyada belâlara, kabirde azaba, ahirette Cehenneme karşı bize eman ver! Âmin.

Dipnotlar:

1- Kadir Sûresi, 97/3, 4, 5. 2- Câmiü’s-Sağîr, 2/1040. 3- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1186. 4- Hac Sûresi, 22/72. 5- Sözler, s. 312. 6- İmam-ı Malik, Muvatta. 7- Hak Dini Kur’ân Dili, 9/5971, 5972. 8- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1192.

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