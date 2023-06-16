"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Küfr-ü Mutlak’ta çıkmaz sokaklar

Süleyman KÖSMENE
16 Haziran 2023, Cuma
Mehmet Nur Yalçınkaya: “Allah’ın kâfire ebedî Cehennem vermeyeceğini, bunun Allah’ın rahmetine uymadığını söyleyenler var. Bu konuyu açıklar mısınız?”

Küfr-ü Mutlak Nasıl Bir Cinayettir?

Küfr-ü mutlak’ın nasıl bir cürüm ve cinayet olduğunu anlamaya dün başlamıştık. Bugün devam edelim: Küfr-ü mutlakta dehşetli bir hukuk aymazlığı vardır. Şöyle ki: Bütün varlıklar Allah’a ve Allah’ın esmasına şehadet ederler. Allah’ı zikrederler. Harfiyen Allah’ın emirlerine uyarlar. Bu şehadetleri yalanlama ve inkâr etme imkânı yoktur. Çünkü herkes biliyor ki her şeyde muhteşem bir emre bağlılık ve itaat vardır. Hiçbir şeyde tesadüf yoktur.

Güneşin her gün hiç şaşırmadan saatinde doğması ve saatinde batması, gece ve gündüzün oluşması vs. Sayısız tecelli!... Hangisini buraya alalım? Milyonlarcası sıraya girer ve sütunlarımız patlar. 

Bu bir şehadettir. Her şeyin O Yüce Kudrete boyun eğmesinin şehadetidir. Bu şehadeti kâfir inkâr etmiştir: Bediüzzaman’ın ifadesiyle kâfir, “O esmaya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekzip ile hukuklarına tecavüz etmiştir. Mahlûkatın o esmaya karşı tesbihkârâne yüksek vazifelerini inkâr etmekle hukuklarına tecavüz etmiştir.”1

Kâinatın bunca şehadetini inkâr etmek, kâfirin başını içinden çıkılmaz bir bataklığa sokar. Bu bataklığın hakkından ancak ebedî cehennem gelir. 

Bir Kere Teşekkür Bile Etmedim

Öte yandan, kafir-i mutlak, “kâinatın gaye-i hilkati ve bir sebeb-i vücudu ve bekası olan tezâhür-ü rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubûdiyetlerle mukabelelerini ve ayinedarlıklarını tekzip ile hukukuna bir nevi tecavüz” etmiş oluyor.

Kafirin bir hukuk faciası da burada söz konusudur. Şöyle ki: Kâinatta hiçbir şey başıboş değildir. Hiçbir şey tesadüfî değildir. Hiçbir şey ucuz değildir. Hiçbir şey kıymetsiz değildir. Hiçbir şey kişiliksiz değildir. Hiçbir şey istihfaf edilecek bir basitlikte değildir.

Aslında insanın, kainattaki her şeyin önünde, sırf orijinalliği için şapka çıkarması lazımken, insan daha ulvî bir makama yerleştirilmiş ve insanın sadece Yaratıcı önünde eğilmesi istenmiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda Corona hastalığı nedeniyle oksijen tüpüne bağlandıktan sonra iyileşen ve kendisinden para istenen İtalyan’ın ağlaması üzerine, neden ağladığı sorulunca verdiği cevap örnek olarak alınabilir. İtalyan demiştir ki: 

“Ben 90 yıldır Tanrı’nın havasını kullanırım. Bir kere Tanrı’ya teşekkür bile etmedim.” 

Büyükler, insanın her nefeste, -biri alırken, biri verirken- iki büyük nimete ulaştığını boşuna söylememişler. Ne var ki, teşekkür etmemek bile neticede affedilmez değildir. Şükürsüzlük bile gerektiğinde affedilir günahlardandır.

Ancak İnkâr ve Küfran Olunca

Ancak teşekkür etmemekle beraber, inkâr ve küfran olunca… İnkâr ettiğiniz kâinatın aksamı sayısız olunca… İşin neticesini düşünmek bile tam bir facia oluyor!

İnsan bunların ve daha binlerce nimetin farkında bile değildir. Bir de küfür ve küfran içinde inkâr ettiği düşünülürse, insan kâinata büsbütün borçlu olarak yaşamış oluyor. Kâinata bu dehşetli borcun hakkından ise ancak ebedî Cehennem gelmektedir. 

Kâfirin bunca sayısız davacıdan sonra, başını Cehennemden çıkaramaması adalet gereğidir. Bediüzzaman der ki: “İşte o davacılar Cehennem’in vücudunu istedikleri gibi İzzet-i celal ve azamet-i kemal dahi kat’î isterler.”2

Dipnotlar:     

1- Asa-yı Musa, s. 59

2- Asa-yı Musa, s. 59

Okunma Sayısı: 570
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TYT yarın yapılacak

    Milli Takım, Letonya karşısında

    Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları hangi günlerde ödenecek?

    Tedbir alınmazsa sıkıntılar kapıda

    Kira kontratları e-devlet üzerinden olsun

    Deprem bölgesinde faturaları devlet ödesin

    Şeffaflık yoksa yolsuzluk da israf da bitmez

    DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Türkiye eğitimde olmak istediği yere çok uzak

    Hesaplaşma değil, dayanışma zamanı

    Guterres, dehşetle karşıladı

    19 milyon öğrenci için "karne zili" çalacak

    Nüfus müdürlükleri YKS için 17 ve 18 Haziran'da açık olacak

    Sırbistan'da 2500 evi su bastı

    Ev fiyatları en çok Türkiye’de arttı

    Kur Korumalı Mevduat'ın 2022 maliyeti 181.5 milyar TL oldu

    5 yıl daha böyle gitmez

    Otobüs biletleri tükendi

    Ekmeğe zam kapıda

    Pakistan'da ve Hindistan'da 150 bin kişi tahliye edildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplumun morale ihtiyacı var
    Genel

    Hesaplaşma değil, dayanışma zamanı
    Genel

    Tedbir alınmazsa sıkıntılar kapıda
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fâniye bağlandıkça, fenâlaşır insan
    Süleyman ALIÇ

    Ahmet Akçay Ağabeyin ardından
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    “Abdülaziz’in ikinci adamları” ve Namık Kemal’in “Dişi Kedi Destanı”
    Şemseddin ÇAKIR

    Ashab-ı Rakîm kimlerdir? -2
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şeriatın yüzde 99’u ahlâk; yüzde 1’i siyaset” ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.