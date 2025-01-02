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2 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Kutlu bir gece: Regaib Kandili

Süleyman KÖSMENE
02 Ocak 2025, Perşembe
Duaların Geri Çevrilmediği Bir Gece

Bu gece, Receb ayının ilk Cuma gecesidir, yani Regaib Gecesi’dir. Başka bir ifadeyle bu gece duaların reddolunmadığı bir gecedir. Kadrini bilirsek… 

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Şu beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi.”1 

Bediüzzaman bu hadisteki müjdelere şöyle dikkat çekiyor: “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar.”2

Keza Bediüzzaman bir mektubunda Leyle-i Regaib’in hususî rahmet müjdeleriyle kâinatın alkışladığı bir gece olduğunu bildiriyor: 

“Aziz kardeşlerim, size iki pusulayı Leyle-i Regaib’den altı saat evvel yazdım. “Hizbü’n-Nuriye” kâğıt ile teslimden sonra, katiyen benim kanaatimde bir nevi Mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı ve herkes meyusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaib- bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaib’in kudsiyetini ve Hazret-i Risalet’in bir derece, bir cihette âlem-i şahadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten lil-Âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.”3

Regaib Diyenler Meleklerdir 

Kur’ân buyuruyor ki: “Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tespih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için [şöyle diyerek[ bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları Cehennem azabından koru.”4 Böyle bir fırsat değerlendirilmez mi? Böyle bir uhrevî pazar görmezden gelinir mi?  Böyle bir ticaret ve bereket mevsimi boş geçirilir mi?

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib diyenler, meleklerdir. Recep ayının ilk gecesi olunca, üst üste gelen iki büyük kıymet ve fazilet bu geceye ayrı bir manevî değer katmaktadır. Allah bu gecede mü’minlere bol ihsan ve ikramlarda bulunur, kullarına ne isterlerse verir, dualarını kabul eder, günahlarını bağışlar. Bu açıdan bu geceyi elimizden geldiğince ibadetle, namaz kılarak, varsa kaza namazlarımızdan bir miktar kılarak, Kur’ân okuyarak, Risale okuyarak, Cevşen, Tahmidiye gibi kuvvetli dua metinlerini okuyarak geçirmek geceden payımıza düşen rahmeti, feyzi ve bereketi inşallah artıracaktır.   

Ziraatte bir ekim mevsimi vardır. O mevsimde toprak canlı gibidir. Bağrına düşen tohumu ana kucağı gibi sarar ve ona hayat verir. Su canlıdır, güneş canlıdır. Böyle ziraat mevsimlerinde ekilen tohumlar çabucak çıtlar ve filiz verir.

İşte üç aylar rahmetin coştuğu ekim aylarıdır. 

Recep, Şaban ve Ramazan aylarında eken bazen bire bin, bazen bire otuz bin katıyla ürün alır, meyvedar olur.  

Leyle-i Kadir Kıymetinde

Bediüzzaman’ın cümleleriyle şuhur-u selasenizi ve Leyle-i Regaib’inizi tebrik edelim: “Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım! Evvelâ: Sizin, bu mübarek Şuhur-u Selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.”5

Leyle-i Regaib’inizi tebrik ederim.   

Dipnotlar:

1- Camiu’s-Sagîr, c. III, s. 454; Abdurrezzak, Musannef, IV, 317; Beyhaki, Şuabül-İman, V, 287-288

2- Şualar, s. 424.

3- Emirdağ Lahikası, s. 36.

4- Mü’min Suresi: 7.

5- Kastamonu Lahikası, s. 56.

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