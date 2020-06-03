"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Manasız sözlere itibar etmeyelim

Süleyman KÖSMENE
03 Haziran 2020, Çarşamba

MANASIZ SÖZLERDEN ALLAH’A SIĞINMALI    

Ahmed Özbaran: “Şöyle yaparsam kâfir olayım gibi lâfızları içimizden söylersek ne olur? Bir de Allah’ım n’olur beni affet ben tevbe ve istiğfar ederim diye tevbe edilir mi?”

Bu sözlerin her ikisi de manasız ve boş sözlerdir. Hiçbir hüküm ifade etmezler.

“Kâfir olayım” sözü yemin makamında söylenmiş söze benziyor. Fakat bu bir yemin değildir ve hiçbir hüküm ihtiva etmiyor. Yani kişi o “yaparsam kâfir olayım” dediği şeyi yaparsa kâfir olmaz. Ancak güzel ağzını boş sözlerle yorma günahı işlemiş olur.

Günah olan bir işin öncesinde Allah’a sığınmakla da günah günahlıktan çıkmaz. Allah’ım beni affet diyerek günah işlenmez. Günah işlenmeden tövbe olmaz. Günah işleme niyetiyle de tövbe olmaz. Tövbe baştan yapılmaz.

Tövbe işlenen günah sebebiyle yaşanan ciddî pişmanlıktır. Yoksa dildeki bir söylem değildir.

Yine de umalım ki, bu şekilde de olsa kişinin kalbî niyazı makbul olsun ve bu duruma düşen kişi günah kirinden de kurtulsun.

KABİRDE ADALET ÜZERİNE   

Abdullah Bey: “Kabir azabıyla ilgili bilgiler Kur’ân’da zikrediliyor mu? Yoksa bu bilgiler hadis kitaplarında mı yer alıyor?”

Mükâfat varsa, mücazat da vardır. Cemal varsa, celal da vardır. Rahmet varsa azap da vardır. Bunda şaşılacak bir durum yoktur. İnkâr edecek bir mesele de değildir.

Kimileri yargılama ve hesap yeri olmamasından, kabir azabını kendi mantığına vurarak inkâr yoluna gidiyor, bu husustaki hadisleri de uyduruk olmakla tezyif ediyor. Bu yol yanlıştır.

Öte yandan, kabirde azap var dendiğinde Allah adaletten şaşmış mı oluyor ki, kabirde azap mantıklı bulunmuyor? Bu yola girmeye de gerek yoktur. Allah âdildir, zalim değildir. Eğer azap varsa, bu adaleti gereğidir. Zulmettiği için değildir.

Nitekim dünyada da Cenab-ı Allah bize göre yargılama sürecinden geçmeden başımıza birçok musîbetleri vermekte, canımızı yakmaktadır. 

Bunlara biz İlahi zulüm demiyoruz, ilahi adalet diyoruz.

Zaten hiç kimsenin “İlâhî zulüm” kelimesini diline aldığını bile duymamışızdır. Çünkü yoktur. Ama İlâhî adalet herkesin dilindedir. Çünkü bu gerçektir.

Allah yargılamadan da adalet eder. Başımıza musibet verir ve bu adalet olur. Kabirde azap verirse bu da adalet-i İlâhî gereği olacaktır. Ama dileyelim ki vermesin.

Bediüzzaman büyük suçların büyük mahkemelerde, küçük suçların küçük merkezlerde görüldüğünü söyleyerek yerine göre dünya hadiselerinin de adalet-i İlâhî gereği başımıza geldiğini vurguluyor. 1

KABİRDE AZAP ÜZERİNE    

Kabir azabıyla ilgili bilgilerin kaynağı genelde hadis-i şerifler olmakla beraber, bu meselenin Kur’ân’da geçmediğini söylemek de zordur. İmam-ı Azam kabir azabını şu âyetlerde bulmuştur:

“Kendilerini iki defa azab edeceğiz. Onlar sonra da büyük bir azaba uğratılırlar.” 2

“Zulmedenlere şüphesiz bundan başka da azap vardır; fakat onların çoğu bilmezler.” 3 Birinci âyette geçen iki azaptan biri, ikinci ayette geçen “başka azab” İmam-ı Azama göre kabir azabıdır. 4

Kabir azabı, âyet ve hadislerin muasır bir tefsiri olan Risâle-i Nûr’da da mevcuttur. Bedîüzzaman Hazretleri, kabrin ehl-i dalâlet ve tuğyan için vahşet ve unutulmuşluk içinde zindan gibi sıkıntılı ve dar bir mezara açılan bir kapı olduğunu 5, genelde gençlikte yaşanan gayr-i meşrû hayatın kabir azabı ile neticelendiğini beyan eder. 6

DUÂ

Allah’ım! Azabından merhametine, gazabından rahmetine, adaletinden lütfuna, celalinden cemaline, Senden Sana sığınıyorum. Dünya musîbetlerinden, kabir azabından ve Cehennem ateşinden bizi koru! Âmin.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 198. 2 -Tevbe Sûresi, 9/101. 3 -Tûr Sûresi, 52/47. 4- Fıkh’ul-Ebsat, s. 55. 5- Sözler, s. 42. 6- Asâ-yı Mûsâ, s. 17; Kastamonu Lâhikası, s. 119.

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'a kilise tepkisi: Dini siyasete alet edemezsin

    İlhak, Filistin’e savaş ilânıdır

    Ofise dönüşte kararsızlar

    Libya, ikinci Suriye mi olacak?

    Adalet ve yönetim krizi ekonomik kriz getirdi

    Bilet fiyatları fırladı

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Trump'tan New York yönetimine: Ulusal muhafızları göreve çağır

    Son 24 saatte 786 kişiye koronavirüs teşhisi kondu

    Selimiye Camisi'nde cemaatle namaz sevinci

    Dışişleri'nden Doğu Akdeniz paylaşımı

    Pogba: Irkçılığa karşı sessiz kalmayın, karşı durun

    MGK bildirisi yayımlandı

    İspanya'da son 48 saatte koronavirüs sebepli ölüm gözlemlenmedi

    Şehitlerimiz dualarla uğurlandı

    Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında son durum?

    Yeni celp dönemine ilişkin alınacak tedbirler belirlendi

    İtalya'da hükümete 'istifa' protestosu

    Suriye'de terör saldırısı: 1 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin uykudan hâlâ uyanamayanlara
    Ahmet BATTAL

    Cezaevleri neden ıslah edemiyor?
    Cevher İLHAN

    Ve “seçim sistemi” komplosu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ya daha kolay bir çaresini bulun veya buna taraf olun!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Manasız sözlere itibar etmeyelim
    Raşit YÜCEL

    Ayasofya’da ilk namaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din ve tarih uydurulmaz; dine uyulur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Uhuvvet, sevmek, İslâmiyet’in mizacıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.