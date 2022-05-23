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23 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Meleklerin girmediği evler

Süleyman KÖSMENE
23 Mayıs 2022, Pazartesi
İbrahim Akça: “Sosyal Medya’da meleklerin girmediği 10 ev olarak yayılan bir metin var. Sıhhat durumu nedir? Tevhid inancına aykırı olması durumunda mı melekler girmez? Yoksa şüpheli şeyler barındırdıkları için mi?”

Din Böyle Anlatılmaz 

Sosyal Medya zeminlerinde gezen o metin şudur:

“Meleklerin girmediği 10 ev: 1-Akrabalardan alâkayı kesenin evi. 2-Anne babaya itaat etmeyenin evi. 3-Faiz yenilen ve alınan ev. 4-İçinde köpek bulunan ev. 5-Allah’ın zikredilmediği ev. 6-İçinde sahabeye sövülen ev. 7-Resim, suret ve heykel bulunan ev. 8-Müzik aletleri bulunan ve çalınan ev. 9-İçinde çan olan ev. 10-İçki içilen ve kumar oynan ev.”

Açık söyleyelim ki, bu üslup sadece dini tezyif etmeye yarar! Din böyle anlatılmaz!

Meleklerin Girmediği Ev Yoktur 

Bu üslup ticaret mantığına göre hazırlanmış. Dini alınıp satılan meta haline getirmiş. İçinde doğruları var; eyvallah. Zaten doğruları olmasa, arasına yalan yanlış bilgileri sokamazsınız! Fakat doğru olmayan maddeler de var ve bu maddeler dinden ürkütüyor.

Bu üslup dinden uzaklaştırır. (Ben de diyorum deistik fikirler bu zamanda neden tavan yaptı? İşte sebeplerinden sadece biri bu)

Öncelikle müsterih olun: Meleklerin girmediği ev yoktur. İnsan giriyorsa melek de girer. Melekler insanın günah işlediği yere de, sevap işlediği yere de girerler! 

Saniyen: Melekler girmemiş olsa bile, biz ibremizi meleklerin girip girmediğine göre çevirirsek ihlası kaybederiz. Bizim muhatabımız melek değil; doğrudan Cenab-ı Allah’tır. Kur’ân’ında “ya eyyühennas”1 diyerek doğrudan ve aracısız olarak insanı muhatap alan Rabbimiz ile aramıza melekleri koyarsak kaybederiz.   

Evet, bazı amellerle ilgili olarak “meleklerin girmediği ev” tabirini Peygamber Efendimiz (asm) kullanmıştır. Ama öyle hadisler böyle okunmaz.  

Haramı “Haram” Diye Sakındıralım

Salisen: Bu metin güya haramdan uzaklaştırmak için hazırlanmış görünüyor. Ama meleklerin eve girmeyeceği korkusunu salarak, Allah korkusunu geri plana atmıştır. İbremizi meleklere göre ayarlamak ihlas değildir. 

Dolayısıyla haramı haram diye sakındıralım, melekler girmeyecek diye değil. Sakınan “Allah nehyetti” diye sakınırsa takva olur ve bu takva ile sevap kazanır. Sakınamayan için de tövbe kapısı açık kalır. Tevhid inancına uyan duruş budur.  

Evde müzik aletleri bulundurma meselesine gelince… Müziği ve müzik aletlerini haram kılan tek bir ayet veya hadis yoktur. Dolayısıyla bir evde bulunması halinde melekleri ürküten bir durum da yoktur.    

Bedîüzzaman Hazretleri (ra), bu mes’eleyi şöyle halletmiştir. “Ulvî hüzünleri, Rabbânî aşkları îrâs eden sesler helâldir; yetîmâne hüzünleri, nefsânî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin rûhuna, vicdânına yaptığı tesire göre hüküm alır.”2               

Yani isyanı ve şehveti işlemeyen müzik için haramlık söz konusu değildir. Evde bulunması halinde melekler için bir engel teşkil etmez.                    

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 21 168; Nisa Suresi: 1 ,170, 174; A’raf Suresi 158; Yunus Suresi: 23 57, 104, 108; Hac Suresi: 1,5; Neml Suresi: 27, 34 vd., 2- İşârât’ül-İ’câz, s.91

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