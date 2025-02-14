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14 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

Onun koruyucusu bizzat Allah’tır

Süleyman KÖSMENE
14 Şubat 2025, Cuma
Kenan bey: “İncil, Tevrat ve Zebur gibi Kur’ân da bozulmuş olabilir, diyenlere karşı Kur’ân’ın bozulmadığını nasıl kanıtlayabiliriz?”

İslâm Tarihi Meydandadır

Kur’ân’ın bozulmuş olduğu gibi bir deli saçmasını aklı başında olanlar ileri sürmezler. Ancak aklı başında olmayan ve düşük seviyeli kişilere şunlar söylenebilir:

1-İslâm tarihi meydandadır. Dünya tarihinde “İslâm tarihi” kadar iyi, doğru ve net bilinen başka bir tarih yoktur! Son bin dört yüz yıl içinde, hemen her şey tüm insanlığın gözü önünde gerçekleşmiştir! Bilhassa Kur’ân gibi Allah’ın son kitabına birisi bir parmak karıştırsın da, bu gizli kalsın! Mümkün değildir!  

2-Kur’ân hakkında böyle bir ihtimali ortaya atanlara, hangi sureden, hangi ayetten şüphe ettiği sorulmalı, somut örnek istenmeli, bu somut örneğin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair tarihi bilgi istenmeli. Görülecektir ki, hayalî saray yıkılıverecektir!  

3-Aslında tarihe gitmeye de gerek yok. Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur’ân, hemen herkesin el altında bulundurduğu, her yerde bulunabilen kitaplar. Dört kitap yan yana getirilip her birisinden birkaç ayet incelenebilir!  

Meselâ, Tevrat’ta Allah’ın varlıkları altı gün içinde yarattıktan sonra yedinci günde istirahat ettiği1; Allah’ın gün serinliğinde Cennet bahçesinde gezindiği2; Allah’ın Hazret-i Musâ’ya, “Bak seni Firavuna Allah gibi yaptım. Ve kardeşin Harun senin peygamberin olacak!” dediği3; İncil’de Hazret-i İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu4; Hazret-i İsa’nın Allah’a “baba” dediği5; Hazret-i İsa’ya “Ya Rab” diye hitap edildiği6 gibi Allah’ı yanlış sıfatlar ile tanıtan cümleler ilk bakışta göze çarpar. 

Kur’ân’da ise Allah’ın yüksek ulûhiyet sıfatları ve güzel isimleri ile insanın ubudiyet (kulluk) sıfatları birbirine karıştırılmaz. Kur’ân’ı okuyan insan kendisini bir kul olarak doğrudan şefkat ve merhamet sahibi Allah’ın huzurunda bulur. Kur’ân’da Allah’ın isim ve sıfatları Allah’ın adına yakışır şekilde bildirilir. Kur’ân’da akıl, mantık ve hikmet hatasının olmadığı ilk bakışta görülür. 

Kur’ân’dan Sonra Kitap Gelmemiştir

4-Kur’ân son İlâhî kitaptır. Hazret-i Muhammed (asm) Son Peygamberdir. Geçen bin dört yüz yıldan beri de yeni bir peygamber ve yeni bir kitap gelmemiştir. Çünkü lüzum olmamıştır. Çünkü Allah’ın Son Kitabı ortadadır ve bozulmamıştır. Eğer bozulmuş olsaydı Allah her hâlde yeni kitap gönderirdi! Yeni bir kitap gelmediğine göre…   

5-Kur’ân’ın bozulmayacağını bize bizzat Kur’ân bildiriyor. Allah buyuruyor ki: “O Kur’ân’ı Biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette Biziz.”7  

Kur’ân’ın indiği günden beri, Kur’ân’ı bozmaya çalışan insanlar elbette olmuştur. Ama hiç birisi Kur’ân’ı bozmaya güç yetirememiştir. 

Çünkü Kur’ân’ı korumayı bizzat Yüce Allah üzerine almıştır.  

Eğer Şüpheniz Varsa Buyurun Siz de Yazın!

6-Kur’ân söz söyleme sanatları bakımından bir mu’cizedir. Geldiği dönemin güzel söz ustaları olan şairlerin bütününe parmak ısırtmıştır. Kur’ân bu özelliği ile taklit edilmez ve bir benzeri yazılmaz bir kitaptır. Nitekim Kur’ân bu özelliğini belirterek insanlara meydan okumuştur.8 Cevap verebilen çıkmamıştır. 

Görüldüğü gibi, kendisine benzer güzel söz söyleme bakımından insanlara meydan okuyarak, ya benzer bir sure yazmaya, ya da inanmaya çağıran Kur’ân için, bin dört yüz yıldan beri benzer bir söz yazarak karşısına çıkan olmamıştır!  

Öyleyse Kur’ân’a insan eli ulaşamaz! Öyleyse Kur’ân bozulamaz! 

Öyleyse Kur’ân ilk günkü gibi turfanda, bozulmamış ve bilakis Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ve tazeleşen bir Allah Kelâmıdır.9

Öyleyse Kur’ân’a el uzatmak insanın haddi değildir.   

Dipnotlar:

1- Tevrat, Tekvin, Bab: 2.

2- Tevrat, Tekvin, Bab: 3.

3- Tevrat, Çıkış, Bab: 7.

4-İncil, Markos, 1.; Yuhanna, Bab: 1.

5- İncil, Luka, Bab: 10.

6- İncil, Yuhanna, Bab: 8.

7-Hicr Suresi: 9.

8 -Bakara Suresi: 23, 24.

9 -Eski Said Dönemi Eserleri, s. 517.

Okunma Sayısı: 307
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