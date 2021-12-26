Molla Said’in ikazı

(13’üncü bölüm)

Üstad Tillo’da iken rüya görür Hz. Şeyh Abdülkadir Geylani Said’e, Mustafa Paşa’yı bildirir Paşa çok zalim, zayıftır imanı Deki zulmü bırak hidayete gel Hidayete gelmezse onu öldür Bir gün zalimleri yakalar ecel Halka yaptığı zulümleri durdur Cizre’de Miran aşiretinin başı Aşiretin halkı, zulmü altında Hz. Molla Said gencecik yaşı Said rüya görmüş farkında Rüyayı görmesi ile yola çıkar Hele bak Said’deki sadâkati Said, dere tepe dağları aşar Devir almış bu kudsî nöbeti Maziye git, kanun kuvvette Herkes ise bir aşirete bağlı Yol kesenler her an nöbette Aşiretin reisi, ya paşa ya vali Said Miran Aşiretine gider Yolu uzun Siirtle Cizre arası Paşa dışarda, verilen haber Paşa Miran Aşiretinin başı Çadıra girer, paşa gelmemiş Paşa gelir Molla Said kalkmaz Uzun yol gelişi, kıyafeti derviş Fettah’dan sorar yoksa bilmez Hele bak ki Paşa aşiretin reisi Paşaya karşı kalkmaz, vazifeli Tanımadı ahirzaman mehdisi Paşa sinirli sanki sarhoş, deli Paşa Binbaşi Fettah’a da sorar Fettah: Bu, Molla Said-i Meşhur Üstad kalkmaz, Paşa ise kızar Said kalkmaz; vazifeli memur Said vazifelidir, Paşa, Paşa! Paşa sorar sen niye geldin Sen namazını kıl, İslâmı yaşa O zulmü yapan zalim sendin Zulmü bırakıp yola gelmezsen Paşaya der ki, seni öldürürüm Sen dinle, kulak ver bu sese Hz. Said vazifeli, var mı yorum ‘Beni pis kılıçla mı öldürürsün?’ ‘Paşa! Kılıç kesmezse el keser’ Aşireti duydu, sağırlar duysun Korku elini tutmadı, ey beşer Hele düşün yaşı henüz onaltı Karşısında Miran aşiretin ağası Mehdimi bekliyor İslâm ümmeti Nurcular almış Mehdi’nin duâsı

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