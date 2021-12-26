Molla Said’in ikazı

Üstad Tillo’da iken rüya görür
Hz. Şeyh Abdülkadir Geylani
Said’e, Mustafa Paşa’yı bildirir
Paşa çok zalim, zayıftır imanı
Deki zulmü bırak hidayete gel
Hidayete gelmezse onu öldür
Bir gün zalimleri yakalar ecel
Halka yaptığı zulümleri durdur
Cizre’de Miran aşiretinin başı
Aşiretin halkı, zulmü altında
Hz. Molla Said gencecik yaşı
Said rüya görmüş farkında
Rüyayı görmesi ile yola çıkar
Hele bak Said’deki sadâkati
Said, dere tepe dağları aşar
Devir almış bu kudsî nöbeti
Maziye git, kanun kuvvette
Herkes ise bir aşirete bağlı
Yol kesenler her an nöbette
Aşiretin reisi, ya paşa ya vali
Said Miran Aşiretine gider
Yolu uzun Siirtle Cizre arası
Paşa dışarda, verilen haber
Paşa Miran Aşiretinin başı
Çadıra girer, paşa gelmemiş
Paşa gelir Molla Said kalkmaz
Uzun yol gelişi, kıyafeti derviş
Fettah’dan sorar yoksa bilmez
Hele bak ki Paşa aşiretin reisi
Paşaya karşı kalkmaz, vazifeli
Tanımadı ahirzaman mehdisi
Paşa sinirli sanki sarhoş, deli
Paşa Binbaşi Fettah’a da sorar
Fettah: Bu, Molla Said-i Meşhur
Üstad kalkmaz, Paşa ise kızar
Said kalkmaz; vazifeli memur
Said vazifelidir, Paşa, Paşa!
Paşa sorar sen niye geldin
Sen namazını kıl, İslâmı yaşa
O zulmü yapan zalim sendin
Zulmü bırakıp yola gelmezsen
Paşaya der ki, seni öldürürüm
Sen dinle, kulak ver bu sese
Hz. Said vazifeli, var mı yorum
‘Beni pis kılıçla mı öldürürsün?’
‘Paşa! Kılıç kesmezse el keser’
Aşireti duydu, sağırlar duysun
Korku elini tutmadı, ey beşer
Hele düşün yaşı henüz onaltı
Karşısında Miran aşiretin ağası
Mehdimi bekliyor İslâm ümmeti
Nurcular almış Mehdi’nin duâsı