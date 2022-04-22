Şiirle Bediüzzaman

Şiir - (19.'uncu bölüm)

Devletin idare sistemi siyaset Mardin’de vali devlete temsilci Hz. Üstadın siyaseti dine hizmet Dine hizmette ise Nurlar birinci Üstadın etrafındakiler ahali Âlim ile avam davasında bir Korkular içinde telaşlanan vali Devletin, kuvveti ile alır tedbir Hz. Üstadın ne topu var ne ordu Korku siyasetçinin ensesinde Toplumun imanla gitme umudu Ömrünü tüketti imanın yolunda Ehl-i irfan Molla Said’e hayran Çare aramak vali beyin derdi İslama malolmuş Bediüzzaman Mardin’de çıkarma emri verdi Kararı, Bitlis’e gönderme emri Araç gereç yok Bitlis yolunda Günlerce yol, evliyanın sabrı Kelepçeli el, jandarma peşinde “Asker ağa, namazın vakti geldi” O uzun yollarda elleri kelepçeli Asker ağa, açmaya izin vermedi Kelepçe çözüldü, keramet belli Üstad, mendil gibi önlerine attı Jandarma şahid, vicdan ehli Namazını kıldı, geçmedi vakti Der ki, “namazın kerameti belli” Sağ selamet Bitlis’e vardı Bitlis’te aradığı idareci yok İslam’ın uyanışı Üstadın derdi İdare maddeye bağlı, cahil çok Hz. Üstad, duyuldu ki içilmiş Silahı belinde, içilen yere gider Hadis-i şerifi ile içkiyi anlatmış İçenlere çok ağır sözler söyler Said’in bir eli silahın üzerinde Ani ve menfî bir harekete hazır Sukûnetleri müsbet yönünde Hakkı göremeyen manen sağır Valinin veziri idamı düşünmüş Hz. Said ise ya sürgün ya nefyi Vezirin düşüncesi boşa çıkmış İcrası olmayan düşünce menfi Bitlis gibi dindar bir memleket Bu melanet, idarecinin işi değil Her yerde pislikte çıkar felâket Halkın yaşantısı ise dine ehil Bundan sonra vali eve gider Emniyetten iki polisi çağırır Talimat verir, “Said’i getirin” der Molla Said’i getirmeleri emir Mola Said polislerle beraber Valinin evine, davete icabet Vali Bey, Molla Said’i karşılar Vali, Said’in elini öpmek ister Herkesin hocası var, olabilir Benim hocam sensin, M. Said Valinin ıslahı için dua edilir Dualar zamanı, bir ân-ı vahid

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