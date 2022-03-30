Cennet-asa bahar geldi!

Bediüzzaman Hazretleri Münazarat isimli eserinde “Ne yapayım acele ettim kışta geldim, sizler cennetasa bir baharda geleceksiniz” der.

Mart ayının son haftasında Ramazan’ı beklerken “Bediüzzaman Haftası” çerçevesinde düzenlenen programlar bize bu sözleri hatırlattı. Sanal âlemde, twitter’da Bediüzzaman’ı dünyaya duyurma çalışması da Bediüzzaman Haftası’na ayrı bir renk kattı.

Hanımların da mahallerinde gündüz yüz yüze ve akşam online art arda organize ettikleri dersleri adeta bir okulun müfredat programı gibi birbirini tamamlayıcı mahiyetteydi.

BEDİÜZZAMAN’IN REHBERLİĞİNDE ASR-I SAADETİ ANLAMAK

Bu satırları Ankara Yeni Asya hanım okuyucularının organize ettiği online “Bediüzzaman’ın Rehberliğinde Asr-ı Saadeti Anlamak” programını izledikten sonra yazıyorum. 21-28 Mart Bediüzzaman Haftasının son programı idi ve kardeşlerimizin sunumları bizi adeta hayalen Asr-ı Saadete götürdü. Risale-i Nur’un satırları arasında çocukların, hanımların dilinden semineri, şiiri, vecizesi ile muhteşem bir seyahat yaptık. Ankaralı şefkat kahramanı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN GELECEK TASAVVURU

27 Mart Pazar Günü İstanbul Halkalı’da (Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde) gerçekleştirilen program ise korona sonrası tam bir manevi silkiniş hareketini hatırlattı. Birbirini özleyen Anadolu’nun dört bir yanından çoğu otobüslerle gelen Nur Talebeleri, İstanbul’un Eyüp Sultan, Ayasofya gibi belli noktalarını ziyaret ettikten sonra program mahallinde buluşarak hasret giderdiler. Sunumu, sinevizyonu, deklarasyonları, paneli, girişte sunulan ikramları ile muhteşem bir organizasyon gerçekleştirildi.

Program organizasyonunda ismi geçen geçmeyen ağabeylerimizi, delikanlılarımızı, genç kızlarımızı tebrik ediyoruz.

HÜLASA

Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri üzerine hazırlanan programlar bitti mi? Bitmedi, bitmeyecek.

Yüz yüze ve online derslerimiz Ramazan ayında da devam edecek. Kıyamete kadar inşallah…