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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Evlilikte tercih

Yasemin GÜLEÇYÜZ
29 Kasım 2023, Çarşamba
Aile Seminerleri (2)

26 Kasım Pazar günü İstanbul Süleymaniye Yeni Asya Vakfında ikincisini gerçekleştirdiğimiz aile seminer konumuzun ana başlığı bu ay “Evlilikte Tercih” üzerineydi. Seminerler yıl boyu farklı ana başlıklarla devam edecek.

2017 yılından beri uyguladığımız bu programlar sırasıyla şu başlıklarda yapıldı:

-Risale-i Nur’a Muhatabiyet -Risale-i Nur’da Kadın -Şahs-ı manevi kavramı ve meşveret sistemi - Sağlık (Korona Dönemi) -Gençlik

Aile Seminerleri ise bu yılki çalışmamız. Bu başlıkları ekipler halinde çalıştık ve her ay müsait olan kardeşlerle sunum yaptık yapıyoruz.

“Evlilikte Tercih” konusu beş alt başlıkla çalışıldı:

- Neye evet dediğimizin farkında mıyız? - Evlilikte denkliğin önemi - Her seçim bir imtihan - Evlilikte tekamül - Birlikte yaşama sanatı

Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Siyer-i Nebi’den ve Kur’an’da ilgili ayetlerden taranarak hazırlanan konular, Yeni Asya yayınlarından çıkan kitaplarla da desteklenince hem sunum yapanlar için geliştirici bir ödev hem de dinleyenler için tefekküre müsait bir zemin oluştu.

Neşriyatımızın satışının yapıldığı stantla ilgilenen kardeşlerimizin, programa gelen hanımların çocuklarıyla ilgilenen genç kızımızın emeklerini Rabbimiz kabul etsin.

Kendimize Risale-i Nur’dan araştırma konuları tesbit ederek müsait kardeşlerimizle ortak çalışmalar yapabiliriz. Bu gerçekten istidatları geliştirmek için çok uygun bir çalışma şeklidir. Gazetemizden okuduğum ve online derslerden dinlediğim kadarıyla bir çok ilimizde zaten hanım kardeşlerimiz başarıyla uygulamaktalar.

Kardeşlerimizin makalelerini dergilerimizden takip edebilirsiniz.

‘Neye evet dediğimizin farkında mıyız?’ alt başlığında dinimizde “misak-ı galiz” olarak adlandırılan, mukaddes, şartları önemli olan nikah sözleşmesi şartları üzerinde duruldu. Hanımlar Rehberi’nden bazı bölümlerin tahlili yapıldı. 

‘Evlilikte denkliğin önemi’ alt başlığında dinimizdeki ‘şer’i küfüv’ kavramı üzerinde duruldu. 

‘Her seçim bir imtihan’ alt başlığında evlilik tercihinde nazar, niyet, kader kavramları anlatıldı.

‘Birlikte yaşama sanatı’ alt başlığında eşlerin ebedi hayat arkadaşları olarak birbiriyle iletişim teknikleri sevgi muhabbet üzerine temellendirilmeli hakikati anlatıldı.

‘Evlilikte tekamül’ alt başlığında ise İhlas Risalesi’nin penceresinden evlilikte tekamülün sırları paylaşıldı. 

Bizim için hoş bir ilim sohbetiydi. Daha da geliştirerek inşallah aile programlarımız devam edecek. Rabbimiz kabul etsin.

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