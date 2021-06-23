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23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kur’ân’ın güzel kadın tanımı

Yasemin GÜLEÇYÜZ
23 Haziran 2021, Çarşamba
Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice, Hz. Fatıma ve daha niceleri...

İslâm medeniyetinin güzel kadınları...

Bediüzzaman Hazretleri’nin Hanımlar Rehberi’nde dikkat çektiği gibi kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği kadınlara mahsus bir letafet ve nezaket içindeki ahlâk güzelliğidir. 

En kıymetli, en şirin güzelliği, ulvî, ciddî, samimî, nuranî şefkatidir. Bunlar ‘’suret güzelliği’’ gibi bir gün gelip solmaz, aksine gün geçtikçe tazelenir, gelişir. Hürmeti, sevgiyi celb eder. 

O yüzden bir kadının kendisine yapabileceği en büyük iyilik, güzelliğinin geçici olduğunu idrak etmek, sahiplenmemek. Güzelliğin Rabbimizin Cemil isminin bir tecellisi olduğunu ve imtihana vesile kılındığını bilmek...

Bu hakikatleri fark eden bir kadının güzelliğini sahiplenip, kendini başkalarına beğendirmeye çalışması, başka kadınlarla mukayeseye girip kendini erkeklere fark ettirmeye çalışması mümkün değil. Öyleyse kadınlar geçici suret güzelliğine aldanmamalı, kendini etrafına bu şekilde beğendirmeye çalışmamalıdır. Böyle bir gayret, kadınlığa yapılmış en büyük hakaret, aşağılamadır. Çünkü bu bakış açısı kadını sadece teniyle değerlendirmektedir. Aslî vasıflarını gizlemekte, yok saymaktadır. 

İman hakikatleri, akla, his ve lâtifelere yerleştikçe, önce kadının kendi nefsi, ardından da başka nefisler aradan çıkar. 

İşte bu yüzden tesettür emr-i İlâhisi imanın bir tezahürü olarak hürriyettir.

Kadını metalaştıran küresel sistemler “Kur’ân’ın tesettür emri esarettir!” diyen sefih medeniyetin iki ana kolu olan Kapitalizm ve Komünizm kadını kıskaca alır, esir eder!

Rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti’nin “‘İslâmiyet kadınları kafesler arkasına saklıyor’ diyenler, asıl kendileri kadınları kafeslemek isteyenlerdir!” sözü boşuna değildir.

Yakın tarihimizde gazetelere de akseden ve “ahlâksız teklif” yorumuyla yer alan ibretli bir haberi hatırlatalım: Soğuk Savaşın en sıcak döneminde 1973’te Çin’in Komünist lideri Mao ve ABD’nin o dönemdeki Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissenger bir araya gelirler. Mao: “Çin çok yoksul bir ülke. Bizim en çok sahip olduğumuz şey kadınlar. Size 10 bin hatta 10 milyon kadın gönderebiliriz! Bırakın ülkenize gitsinler. Felâketler çıkarırlar, yükümüzü hafifletirsiniz” der. Kissenger cevap verir: “Çinli kadınlar için kota ya da gümrük tarifemiz yok!” Gülerler. (14 Şubat 2008, Vatan Gazetesi) 

Her şeyi paraya dönüştüren ve kadını metalaştıran küresel ifsad şebekelerinin cins-i lâtiflere sunduğu mutluluk ve hürriyet formülü böyledir işte! 

Hülasa

Bilinçli, başkalarının hevesleri için kendini kullandırtmayan, ama başkalarını da kendi arzuları için kullanmayan münevver kadınlara ihtiyaç vardır. Bu da ancak kadınların kendini iman nuruyla eğitmesiyle mümkündür. 

O zaman diyebiliriz ki, Kur’ân’da tasvir edilen güzel kadın hayatını iman hakikatleriyle zinetlendiren kadındır.

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  • Okur

    23.6.2021 00:54:49

    Ya Cemîl…

Risale-i Nur Külliyatı

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