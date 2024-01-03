"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Mescid-i Aksa’nın kandilleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
03 Ocak 2024, Çarşamba
Haftalardır devam eden Gazze’de masum sivillerin soykırıma tabi tutulması karşısında tarafını belli etmek adına ülkemizde birçok faaliyet düzenlendi. (Her ne kadar zalim ülke ile kimileri ticari ilişkileri devam ettirse de) Mitingler, protesto yürüyüşleri bir tarafa, kermes ve kahvaltılarla maddi yardım, bağış tarzında organizasyonlar da yapıldı. İstanbul Yeni Asya hanımları olarak biz de ‘OnlineÖzel Filistin Programı’ ile bu külli duaya iştirak ettik.

Milli şairimiz Mehmet Akif’in tabiriyle ‘’Şarkın Sevgili Sultanı: Selahaddin Eyyubi’’ hakkındaki eseriyle edebiyatçı yazar İslam Yaşar ve konu hakkındaki çizimleriyle karikatürist İbrahim Özdabak ile kardeşlerimiz önceden video çekimleri yaptı. İsmail Tezer sinevizyon seslendirmesiyle programa destek verdi. Sunumu ve Risale-i Nur dersiyle, sinevizyon metniyle, videolarıyla, sinevizyon film çekimleriyle, duası ile geniş bir ekibin çalışmasının ürünü olan programımız yorumlardan okuduğumuz kadarıyla beğeniyle takip edildi. Rabbimiz bu külli duamızı kabul etsin ve zulüm en kısa zamanda nihayete versin inşallah.   

HANIM SAHABENİN SORUSU

Peygamber Efendimizin (asm): “Kişinin evde kıldığı namazı bir namaza, mahalle mescidinde kıldığı namazı yirmi beş namaza, Cuma namazlarının kılındığı ca­mideki namazı beş yüz namaza, Mescid-i Aksa’da kıldığı namazı beş bin namaza, benim şu mes­cidimde kıldığı namazı elli bin namaza, Mescid-i Haram’da kıl­dığı namazı ise yüz bin namaza bedeldir” hadisini duyan hanım sahabelerden Hz. Meymune (ra) telaşla “Ya Mescid-i Aksa’ya gidemezsek?” diye sorar. (O sırada Kudüs işgal altında Bizans ve Persler savaş halindedirler) Peygamberimiz (asm) ‘Oraya gidip namaz kılamayacak olursanız, oranın kandilleri için yağ gönderin’ buyurur.” (Ebu Davud, Salat, 457.)

Kandil bir cihetle düşündüğümüzde, ışık, ibadet, maddi yardım, oradaki ruhun, dinin yaşatılması anlamına da gelir. Hadisin mutlaka alanında uzman ilim sahiplerince izah edilmeyi bekleyen çok farklı yorumları vardır. Bununla birlikte hadisteki kesin maksatlardan birinin “Mescid-i Aksa’yı unutmayın! Karanlıkta bırakmayın, o mukaddes belde ile irtibatınızı her daim canlı tutun!” olduğunu söyleyebiliriz. Duamız odur ki bizim de ‘çorbada tuz misali’ İstanbul hanımları olarak organize ettiğimiz online Filistin programımızı Rabbimiz  ‘Mescid-i Aksa’nın kandillerine gönderilen yağ’ olarak kabul eder.

CİHAD-I MANEVİ

Bu hadis açısından Filistin olaylarını tefekkür ettiğimizde Bediüzzaman’ın “cihad-ı mânevî”nin esas olduğu tesbitini bir kez daha müşahede ediyoruz. “Evvela nefsi ıslâh etmek” gerekir. Zira “Bu âleme ilim ve duâ vâsıtasıyla tekemmül etmek” yani istidatlarımızı geliştirmek için gönderildik. Nefsimizi terbiye etmek nurlandırmak büyük cihaddır. Cihad-ı maddi (silahlı mücadele) dönemi artık bitmiştir; cihad-ı mânevî (akıl, ilim, fikir, ispat, izah, ikna, lisan-ı hâl, kal ile tebliğ) zamanıdır! 

Bediüzzaman Hazretleri bunun çözümünü eserlerinde izah ediyor. Manevî bir doktor sıfatıyla Müslümanların altı hastalığına ‘Hutbe-i Şamiye’ isimli eserinde mealen şu altı reçeteyi sunuyor: 

1. Hastalık: “Ümitsizlik-yeis”, çaresi; “ümitvar olmak”

2. Hastalık: “Hilekârlık”- tedavisi; “dürüstlük”

3. Hastalık: “Husûmet-Düşmanlık” çaresi “Sevgi”

4. Hastalık: “Bölünmüşlük”, çaresi “birliktelik”

5. Hastalık: ”İstibdat”, çare “İslâmî değerler”

6. Hastalık: ”Ferdiyetçilik”, çaresi “meşveret”

HÜLASA

Bir Yahudi atasözü “İhtiyarlar ölür, gençler unutur” der. Belki bu söz ‘karanlık olaylara böylece alışılır’ anlamına da geliyor. 

Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı gençler de ihtiyarlar da hele hele çocuklar da unutmayacak, unutturmayacağız inşallah. Zira Peygamberimiz (asm) o beldedeki kandillerin hep aydınlatmaya devam etmesini bizden istiyor.

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor

    Gazze’deki 10 bin kanser hastası ilaçsız kaldı

    Maaş dengesi alt üst oldu

    İsrail Gazze’de çamura batıyor

    Yap-İşlet’in maliyeti arttı

    Netanyahu hükümeti gidecek

    İstanbul’da enflasyon yüzde 75

    Tarife zulmüyle vergi zammı

    İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeği geri alın çağrısı

    Gazze'deki saldırıların maliyeti 58 milyar dolar

    Son 24 saatte 207 Filistinli daha şehit edildi - Katledilen Filistinli sayısı 22 bin 185'e yükseldi

    Zonguldak'taki kayıp 7 personel 45 gündür aranıyor

    Japonya'da yanan uçakta bulunan yolcu ve mürettebat tahliye edildi

    Türkiye'de 2023 yılında 74 bin sarsıntı gözlemlendi

    Japonya'daki depremde 48 kişi öldü

    Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 36 yaralı var

    Faizde dünya 4.'sü olduk

    Filistinli kardeşlerimize yardım

    Tohumculukta AR-GE’ye ayrılan kaynak artmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vahim gidişatı durdurmanın tek yolu
    Genel

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor
    Rüstem GARZANLI

    Diyarbakır, “Şeyh Said Bulvarı”
    Cevher İLHAN

    Geçen yılın son, yeni yılın ilk yüzkarası
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kaderim beni günaha zorluyor, ne yapabilirim!?”
    Durmuş Ali İnci

    Her son yeni bir başlangıçtır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Küslükte haklı yer neresidir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset dinin - dindarın birinci meselesi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.