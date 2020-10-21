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21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Pandemide ev hanımlığı dersleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
21 Ekim 2020, Çarşamba
Kadınların çalışma hayatında aktif hale gelmesiyle büyük ölçüde rafa kaldırılan mesleklerden biri de ev hanımlığı oldu. “Ev kadınlığı kavramı tarihin derinliklerine gömülmelidir” diyenleri bile gördük. Çalışma hayatında belli bir kariyer yapmış, çoğu kendi işinin patronu olan hanımlardı bunlar.

Feminizm rüzgârlarının estiği modern zamanlarda ev hanımlığı “görünmez emek” ya da “ücretsiz işçilik” olarak değerlendirildi. Küresel sistem ev ile ilgili her şeyi “satın alınabilir” bir sektör haline getirdi. Çocuk bakımı için dadılar, kreşler, mutfak ihtiyaçları için hazır yemek firmaları ve yüksek gıda teknolojisiyle hazırlanmış konserveler, temizlik için gündelikçiler, özel temizlik firmaları, yaşlılar için huzurevleri…  

(Zaten teknolojinin ilerlemesi elektrikli ev aletlerinin hemen her alanda yaygınlaşması meşakkatli ev işlerini ortadan kaldırarak konforlu bir hayatı da çoktan beridir kadınların hayatına taşımıştı.)

Gelgelelim bütün bunlar korona öncesiydi.

KORONADA EV BAKIMI 

Salgın sonrası ev işi yapmak, evi toplamak, temizlemek, düzenlemek son derece yaygın, sükseli faaliyetler haline geldi. Ücretsiz işçilik olarak küçümsenen ev hanımlığı ne oldu da kıymettar hale geldi? 

Pandemi dolayısıyla işsiz kalanların ve eve kapananların çoğunu kadınlar oluşturdu. Kimi işsiz kalan, kimi “home ofis” çalışan bir sürü çalışan kadın ister istemez ev işleriyle tanışmış oldu. Bu kadınlar sosyal medyada ev işlerindeki becerilerini öyle farklı ve ilginç paylaşımlarla sundular ki ev hanımlığına bakış açısı birden değişti.

Beri yanda televizyonlarda gösterilen ev dekorasyon, düzenleme programları da ev işlerine bakış açısını değiştirdi. 

İstatistiklere göre pandemide internet satışlarında en fazla satılan kitaplar arasında ev işleri ve yemek yapımı ile ilgili olanlar ilk sıralarda!

Velhasıl ister “home ofis” çalışsın, ister iş hayatını noktalasın birçok kadın için ev işleri yükselen bir değer oldu. Hem de sadece ülkemizde değil, medyadan takip ettiğimiz kadarıyla bütün dünyada…

ASR-I SAADETTE EV HANIMLIĞI

Sahabe hanımlar, Peygamber Efendimize (asm), erkeklerin yaptığı cihad faziletinden kadınlar olarak mahrum kaldıklarını söylerler. Rivayetleri okuduğumuzda bu sorunun yöneltilmesinden çok memnun olduğunu anladığımız Efendimiz (asm) onlara, “ev işi” yapmakla cihad sevabı alacaklarını müjdeler. Hz. Enes’in (ra) rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamberimiz (asm) şöyle buyurur:

“Siz kadınların evinizde işlerinizi yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşallah, Allah yolunda cihad edenlerin cihadına denk olur” (Câmiü’s-Sağîr, hadis no: 9126).

HÜLÂSA

Pandemi sürecini de fırsat bilerek, birbirimize fiilen ve manen destek olup her zamankinden daha fazla kitap okuyarak, imanımızı kuvvetlendirip evimizin hanımlığında kariyer yapmaya ne dersiniz? 

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