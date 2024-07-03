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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bir paradigma değişimine doğru...

Yasir Özer
03 Temmuz 2024, Çarşamba
Dünya artık küçük bir köy. Hızla gelişen iletişim araçları, algoritmik sistemleri sayesinde bilginin dolaşımına hız kazandırdı. Herkes artık her şeyden haberdar.

Sanal âlemde bir araya gelen dijital topluluklar, bir amaç etrafında organize paylaşımlar yapmayı başardığında, milyonlarca insanı etkileyen bir bilgi trafiğini kontrol altına alabiliyor. Gazze olaylarında bir örneğini gördük.

Başlarda İsrail yanlısı hesapların, muhtemelen yüklü bir fonla giriştikleri pr çalışması; kısa sürede sanal âlemde uluslararası kamuoyunun vicdanına çarptı. Organize gruplar tarafından yapılan paylaşımlar, birçoğu herhangi bir ideolojik gruba mensup olmayan insanlar tarafından sahiplenildi ve İsrail lehine yapılmak istenen makyajlama faaliyeti boşa çıkarıldı.

Dijital dünyada başlayan ve milyonlarca kişi eliyle gündemde tutulan Gazze hassasiyeti kısa sürede ekranlardan sokaklara taştı.

Bu sebeple Haydut Devlet yaptığı hiçbir açıklamayla paçayı kurtaramıyor, X’teki resmi hesaplardan yapılan açıklamalar, daha takipçilerini ikna edemiyor. Yanlı yayınlar gün yüzü görmeden evrende kaybolup gidiyor.

İsrail, dünyada kabaran tepkiyi dindirmekte hiçbir zaman olmadığı kadar başarısız. Algıyı yönetemiyor.

Son örneği Eurovision… Her sene rezaletin ayrı bir makamını, farklı bir gamını keşfeden Eurovision, bu sene de tartışmalı isimlerle dünya kamuoyuna yeni sapkınlıklar hediye! etti. Fakat yarışma dikkat çekici olaylara da sahne oldu. Yarışmaya katılan 10 ülke Filistin’e destek çağrısı yaptı. Bir ülke Filistin’i simgeleyen kefiye ile sahneye çıktı. Yarışmayı yerinden izleyenlerin yorumlarına bakılırsa, İsrail büyük bir protesto ile karşılandı ve organizasyon ekibi bu protestoları başarılı bir şekilde kesmeyi başardı.

Almanya’da bir TV kanalı, İsrailli şarkıcının performansı sona erene kadar ekrana “Filistin’e özgürlük” yazısı sabitledi.

İsrail üzerine çöken kâbus, basın açıklaması yaparken de devam etti ve daha neler neler…

Peki, bu tepki neyin nesi?

Söyleyelim: Artık tribünlerde oturanlar sahaya iniyor. İletişim araçları ile birbirinden haberdar olan vicdan sahipleri, insanın merkezde olduğu uluslarası kamuoyu teşekkül ettiriyor. İsrail barbarlığı etrafı kuşatılmış durumda. Eğer uluslararası kamuoyunun hassasiyeti bu minvalde devam ederse, yakın gelecekte İsrail’i zor günlerin beklediği açık.

Zira, kan, katliam ve zulüm üzerinde yükselmiş hiçbir yapı ilelebet devam etmez. Uluslararası tepki tırmanır tırmanır ve tırmanır. Ve hiç öyle dışarıdan falan da değil, Firavun’un kucağında yetişmiş birisi çıkar ve asırlık vahşeti insanlığın gözü önünde bilerek ya da bilmeyerek sona erdirir.

İmkânsız gibi görünen bu ihtimal için rüzgarın kısa süreli yön değiştirmesi yeterli... Gerisi... Gerisi SSCB, Gorbaçov ve kelebek etkisi... 

(Fidanlık, Mayıs 2024 sayısından alınmıştır)

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