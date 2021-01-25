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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

52. yılımıza doğru

Yeni Asya'dan Size
25 Ocak 2021, Pazartesi 00:01
Yeni Asya gibi “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” ideali ve misyonu ile yola çıkıp çok büyük engel ve zorlukları aşarak bugünlere ulaşmayı başarmış bir gazetenin şu anda erişmiş olduğu merhale, karşı karşıya olduğu zorluk ve sıkıntılar nazara alındığında elbette ki takdire şayan bir başarı tablosu oluşturuyor.

Bu başarıda emeği geçen herkesi, bilhassa sayıları on binleri bulan isimsiz kahramanları tebrik ve takdir hisleriyle yâd ediyoruz.

Ancak Risale-i Nur’un vermiş olduğu son derece önemli derslerden birinin, “Mevcuda iktifa dûnhimmetliktir” sözüyle dile getirildiğini ve aynı mananın “İki günü eşit olan, ziyandadır” kudsî ikazıyla da 14 asır öncesinden itibaren bir hayat prensibi olarak dikkatlerimize sunulduğunu bilen hizmet insanları için gelişmenin, terakkinin, ilerlemenin sınırı, hududu ve sonu yok.

Evet, imkânlarımız her zaman olduğu gibi yine mahdut. Hattâ son dönemde bütün reel kesimi kıvrandıran darlık, sıkıntı ve krizden Yeni Asya da payını fazlasıyla alıyor.

İçinden geçtiğimiz sürecin açık ve örtülü baskı, kısıtlama ve engellemelerinden de.

Ama Yeni Asya’nın özelliği, hiçbir zaman sönmeyen ve sönmeyecek sonsuz bir ideale hizmet için var olduğu gerçeği.

Bu gerçektir ki, onun yarım asrı aşan zorlu hizmet yolculuğunda karşı karşıya kaldığı zorluk, engel, baskı, dayatma ve fitneleri aşarak bugünlere ulaşmasını mümkün kıldı.

Cenab-ı Hakkın yardımı ve aynı idealler etrafında kenetlendiği değerli okurlarının hiçbir hal ve şartta eksilmeyen desteği ve duası sayesinde ayakta kalarak bugünlere erişen Yeni Asya, inşaallah ihlâs, istikamet ve tavizsiz istikrar çizgisinde daha nice yıllara ulaşacak ve daha nice hizmetlere imza atacaktır. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz.

***

RİSALE-İ NUR MOBİL UYGULAMASI

Yeni Asya Bilişim Heyetinden gelen not: 

Şu an mevcut Yeni Tanzim Külliyatı yapılandırılmış dijital dosyalara çevirmeyi ilk taslak olarak tetkik heyetine sunduk. Dijital kitaplar, elimizdeki en son baskı Risaleler ile karşılaştırılıyor. Kitapların tetkikinden sonra haşiyeler ve dipnotlar tetkik edilecek.

Bu süre içerisinde, uygulamada kullanımı kolaylaştıracak özellikler eklenecek.

Bu kapsamda üzerinde epeyce emek sarf edilen bir husus olarak, bütün Külliyatın içerisinde metin aramayı saniye altında sunabilen ve cihazın hafızasını verimli kullanmayı sağlayan bir dosya formatı oluşturduk.

Bir de Külliyat içerisinde yer alan lûgatçeyi dijitalleştirdik.

Önümüzdeki dönem bu lûgatçedeki kelimelerin Külliyatta geçen metinlerle bağlantısını kuracağız. 

Uygulamamız tüm iOS, Android ve Huawei cihazlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz.

İnşaallah bu çalışmanın her safhası sizlerle paylaşılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin.

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  • Oğuz Yiğiter

    25.1.2021 00:27:25

    Tebrikler, dualar...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
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