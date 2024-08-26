Gazete abone seferberliği

Geçen hafta e-gazete aboneliği konusunda neler yapabileceğimizden bahsetmiştik. Bu hafta da matbu (basılı) gazete aboneliklerini arttırma hususunda neler yapılabileceği hakkında düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz.

Ayrıca gerek e-gazete, gerekse matbu gazete aboneliği konusunda her türlü teklif ve tavsiyelerinize açık olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Matbu gazete aboneliği için okuyucularımızın yapabileceği uygulamalar:

1. Ailenizi ve arkadaşlarınızı abonelik sistemine dahil edebilirsiniz: Aileniz ve arkadaşlarınızla gazetenizi paylaşarak Yeni Asya’nın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

2. Abonelik kampanyaları: Uzun dönemli aboneliklerde indirimler sunmak. Yeni abone olanlara özel promosyonlar (kitap, dergi, vb.) hediye etmek.

3. İş yerinizde veya çevrenizde dağıtım noktası oluşturabilirsiniz: Gazetenin ofisinize veya işyerinize gelmesini sağlayarak veya komşularınıza dağıtarak Yeni Asya’nın okunmasını teşvik edebilirsiniz. (ASPAŞ modeli)

4. Sosyal medya hesaplarınızda gazetemizi tanıtabilirsiniz: Gazetenin manşetlerini, köşe yazılarını veya ilginizi çeken diğer içerikleri kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak takipçilerinizle gazetemizi buluşturabilirsiniz.

5. Mahallî faaliyetler ve toplantılarda gazetemizi dağıtabilirsiniz: Düğünler, yerel toplantılar veya diğer faaliyetlerde gazetemizi ücretsiz olarak dağıtarak yeni okurlara ulaşabilirsiniz.

6. Eski gazetelerinizi geri dönüştürebilirsiniz: Gazetelerinizi geri dönüştürerek geri dönüşümden elde edilen gelirleri Yeni Asya’ya veya mahallî hizmetlerinize destek maksatlı kullanabilirsiniz.

7. Matbu gazete abonelerine, e-gazeteye de ücretsiz veya indirimli erişim imkânı sunabilirsiniz. E-gazete aboneliğine teşvik etmek için mevcut abonelere özel indirimler ve kampanyalar düzenleyebilirsiniz.

8. Yeni aboneler için özel indirimler ve mevcut abonelere yenileme teşvikleri sunabiliriz. Aile ve grup aboneliklerinde toplu indirimler sağlayabilirsiniz.

9. Dijital ile entegre çalışmak-QR kodlar: Gazetedeki belirli haberlere veya köşelere ait QR kodlar yerleştirerek, okuyucuları dijital platforma yönlendirebilirsiniz.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan duasıyla hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz.

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Hizmet verdiğimiz internet sitelerimiz:

• Yeni Asya Gazetesi: www.yeniasya.com.tr,

• Yeni Asya Kitap E-satış: www.yeniasyakitap.com,

• Bizim Aile Dergisi: www.bizimaile.com,

• Genç Yorum Dergisi: www.gencyorumdergisi.com,

• Can Kardeş Dergisi: www.cankardes.com,

• Köprü Dergisi: www.koprudergisi.com,

• Bizim Radyo: www.bizimradyo.com,

• Yeni Asya Vakfı: www.yav.org.tr



Gazete, kitap, dergiler gibi bütün markalarımızın yer aldığı sosyal medya hesaplarımızı takip edip, sürekli olarak gelişmeleri paylaşmanız faaliyetlerin görünürlüğü açısından çok önemlidir:

YENİ ASYA GAZETESİ

• facebook.com/Yeniasya,

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YENİ ASYA NEŞRİYAT

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BİZİM AİLE DERGİSİ

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• x.com/bizimailedergi

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GENÇ YORUM DERGİSİ

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• x.com/YorumGenc

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CAN KARDEŞ DERGİSİ

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YENİ ASYA VAKFI

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• x.com/YeniAsyaVakfi

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