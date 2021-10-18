Gazeteyi takibin önemi

Üstadın “Kâinata değişmem” dediği talebesi Zübeyir Ağabey, manevî mimarı ve kurucusu olduğu Yeni Asya’nın en önemli çıkış gerekçelerinden birini “Nur cemaatinin vahdet ve ittihadını sağlamak” olarak ifade etmişti.

Kutlular Ağabey de ona atıfla bunu her fırsatta tekrarlamıştı.

Gazetenin misyonu, hızla değişen hadiseleri Risalelerdeki Kur’anî ölçüler ekseninde yapılacak istişarelerle teşhis ve tahlil ederek ona göre yayın yapmaktı.

53. yılına doğru ilerleyen neşir tarihi boyunca da hep böyle oldu. “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûradır” parolasıyla yola çıkan Yeni Asya bugünlere böyle geldi.

Zaman zaman farklı sebeplerle isimler, hattâ kadrolar değişse de meşveret ve şahs-ı manevî manası hep hâkim oldu.

Bu manaya bağlılığını her hal ve şartta koruyanların sadakatiyle vahdet ve ittihad muhafaza edildi. Ama bilhassa ihtilâl ve fitne siyasetlerinin estirdiği rüzgârlara kapılanlar farklı yerlere savruldular.

Özellikle 12 Eylül’den bugüne yaşanan süreç bunun ibretli örnekleriyle dolu.

12 Eylül’e kadar Yeni Asya bütün Nur cemaatinin gazetesiydi. Ama darbe fitnesi bu bütünlüğe de darbe vurdu. Ciddî kopmalar oldu. Sonra da farklı toplum mühendisliği projeleriyle yeni ihtilâflar çıkarılmaya çalışıldı ve meşveret işleyişindeki boşluklar ölçüsünde başarılı olundu.

28 Şubat ve 15-20 Temmuz süreçlerinde de bu gerçeği tasdik ve teyid eden örnekler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

Ama bütün zorluklarıyla beraber meşveretin işletilmesi sayesinde Yeni Asya’ya vücut veren sır, ruh ve mana herşeye rağmen ayakta kaldı.

Şunu çok net olarak ifade edebiliriz:

Gazetemizin şahs-ı manevîye bağlılık şuuruyla ve dikkatle takip edildiği yerlerde hiçbir dâhilî sıkıntı yaşanmıyor, tam bir uyum ve tesanüd ile hizmet ediliyor. Ama gazetenin ihmal edilmesi halinde, hele son dönemde olduğu gibi tam bir psikolojik harekâta dönüşerek her koldan hücum eden haricî rüzgârlara açık hâle geliniyor.

Bunlardan korunmanın çaresi, gazeteyi dikkatle takibe ve müfritane irtibat içinde olmaya devam etmek.

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KONYA KİTAP GÜNLERİ

Yeni sezona girerken artan hareketliliğin bir örneğini de Konya’da gördük. Yeni Asya Neşriyat olarak Konya Kitap Günlerindeki yerimizi yine aldık ve standımızda Risale-i Nur başta olmak üzere kitaplarımızla gazetemizin tanıtımını yaptık. Yazarımız İslâm Yaşar da fuar etkinlikleri kapsamında bu hafta konferans verip kitaplarını imzalayacak.

Organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, devamını diliyoruz.

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ÜMRANİYE’DE AÇILIŞ, VAN’DA TEMEL ATMA

Ümraniye’de dün açılışı yapılan hizmet merkezinin hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilerken, Van’da Cuma günü temeli atılan Bediüzzaman Külliyesi’nin de en kısa zamanda tamamlanarak hizmete girmesini temennî ediyoruz.