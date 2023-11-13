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13 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hakemli gazetecilik

Yeni Asya'dan Size
13 Kasım 2023, Pazartesi
Geçen hafta da belirttiğimiz gibi Sonbahar Dönemi Temsilciler Toplantısı, İstanbul Güneşli’deki tesislerimizde 4 Kasım Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanından, Avrupa’dan ve Avustralya’dan gelen temsilcilerimizin de iştirakiyle gerçekleştirilmişti.

Muhabbet dolu bir kucaklaşmanın yanında temsilcilerimizin hasret giderdiği toplantıda tesanüd ve uhuvvet tezahürleri   yaşandı. Toplantıda geçmiş dönemin faaliyetleri gözden geçirilmiş, gelecek döneme ait plan ve projeler üzerinde durulmuştu.

Bu projelerden biri de “hakemli gazetecilik” çalışmasıydı. Fikir gazetelerinde dünyada yeni bir trend olarak ortaya çıkan ve daha nitelikli makaleler üretilmesini sağlayan hakemli gazetecilik uygulaması, bilgi akışının doğruluğunu, tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla uygulanan bir gazetecilik prensibidir. Tarafların birbirini eğittiği bu uygulamada gazetecilik mesleğinde etik standartlara, doğruluk prensiplerine ve belirli bir profesyonellik seviyesine ulaşma hedefi vardır. Hakemli gazetecilikte, muhtevanın doğru, güvenilir ve gerçekçi olması esas olup kaynaklar doğrulanmalı ve güvenilir olmalıdır.

Hakemli gazetecilikte, bir konu hakkında bilgi toplamak için çeşitli ve güvenilir kaynaklara başvurmak önemlidir. Bu, bir yazının kapsamlı ve dengeli bir şekilde sunulmasına katkı sağlar. Makaleler, editörler ve uzmanlar tarafından dikkatlice incelenir ve doğrulukları, tarafsızlıkları ve etik standartlara uygunlukları açısından değerlendirilir. Bu süreç, yazının kalitesini artırmaya yöneliktir.

Hakemli gazetecilik, yazarların etik kurallara uymasını gerektirir. Makalelerin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtılması sırasında dürüstlük, saygı ve tarafsızlık gibi etik prensiplere riayet edilir. Hakemli gazetecilikte, uzman okuyucu geri bildirimine açık olmak önemlidir. Bu kişilerin teklifleri, eleştirileri ve geri bildirimleri değerlendirilir ve bu süreç, gazetecilerin daha iyi bir hizmet sunmalarına yardımcı olur. Bu prensiplere uygun gazetecilik, toplumun doğru ve güvenilir bilgilere erişimini sağlayarak demokratik bir toplumun oluşturulmasına da katkı sağlar.

Farklı uzmanlık alanlarına sahip okuyucular arasından oluşturulan üçer kişilik makale tetkik heyetleri marifetiyle, yazarlardan gelen makalelerin tetkik edilerek, uygun olanların yayınlanması ve uygun görülmeyen yazıların da ihtiyaç duyulması halinde hakem heyetine gönderilmesiyle yazarın yazısını takip imkânı sağlanmıştır. Bu uygulama ile ortak aklın işletildiği bir iş bölümü de hayata geçirilmiş olmaktadır.

Bu vesileyle gazetemizde daha önce yazı yazan, ama bir şekilde irtibat kopukluğu yaşadığımız eski yazarlarımızı da bu çerçevede yazı yazmaya çağırıyor, gazetemize katkı yaparak “matbuat aleminde tezahür” hakikatine destek vermeye davet ediyoruz.

 

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