Muhtaç Olanların Dikkatini Çekmek

Medya, modern dünyada bilgi akışını sağlayan en etkili araçlardan biridir. Üstad Said Nursî’nin, “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur,” ve “...hem Ehl-i Sünnet gazetesi, hem buranın gazetesi, hem Zübeyir’in hararetli mukabelesi Nurlarla iştigalleri güzel bir ilânat hükmüne geçtiler...” gibi ifadeleri, medyanın iman hizmeti için etkin bir ilân aracı olabileceğine dikkat çekmektedir.

Özellikle İslâm dünyasında medya yayıncılığı, Kur’ân’ın hakikatlerini insanlara ulaştırma ve adaleti ve hakkaniyeti tesis etme noktasında önemli bir vazifeyle karşı karşıyadır. Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı’nı telif ederken yalnızca Türkiye’yi değil, tüm dünyayı İslâm’ın hakikatleriyle aydınlatmayı gaye edinmişti. Onun daha hayatta iken 54 ülkeye Risale-i Nurları ulaştırması çok dikkat çekicidir. Tarihçe-i Hayat’ta “Risale-i Nur ve Hariç Memleketler” başlığı altında, yaklaşık 30 sayfayı bulan mektup ve makale örnekleri, medya aracılığı ile iletişim kurmanın önemine dikkat çekmektedir.

Teknolojinin Rolü, Yeni Fırsatlar ve Zorluklar

İslâm dünyasında medya yayıncılığı, doğru mesajları yayma konusunda çeşitli problemlerle karşı karşıyadır. Bununla birlikte medyada yaşadığımız dijital dönüşüm, medyanın etkisini arttırma potansiyeli taşımaktadır. Teknolojinin etkili kullanımı, İslâm dünyasında medya yayıncılığı için önemli avantajlar sağlayabilir. Buna karşın, İslâm dünyasında medya sektörü pek çok zorlukla mücadele etmek zorundadır:

Tarafgirlik: Siyasî tarafgirlikler yanında hakikati sınırlayan mezhep ve meşrep odaklı fikirler hakikatin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Bilgiye Erişim Eşitsizliği: Özellikle kırsal bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde internet erişiminin sınırlı olması, bilgiye ulaşımı zorlaştırmaktadır.

Propaganda ve Yanlış Bilgilendirme: Sosyal medya ve bazı medya kuruluşları, yanlış bilgileri yayarak toplumları manipüle etmeye çalışmaktadır.

Dezenformasyon: Özellikle siyasî ve sosyal olaylarda, kasıtlı olarak yanlış bilgiler yayılarak kamuoyu yanıltılmaktadır.

Kutuplaşma: Medya, farklı görüşlere sahip grupları karşı karşıya getirerek toplumda kutuplaşmaya sebep olabilmektedir.

Siyasî Baskılar ve Ekonomik Zorluklar: Bağımsız veya muhalefet eden medya kuruluşları, ekonomik sıkıntılar yüzünden objektif habercilik yapamamaktadır. Bazı ülkelerde medya, hükümetler tarafından sansüre tâbi tutulmakta ve sınırlayıcı uygulamalara maruz bırakılmaktadır.

Yeni Asya Medya Grubunun Rolü

Yeni Asya Medya Grubu olarak, bu zorluklara çözüm arayışında stratejik adımlar atılmasının gereğine inanıyoruz. Bu çerçevede İslâm dünyası medya yayıncıları olarak ortak organizasyonlar düzenleyerek iş birliğini geliştirebiliriz.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme: Gazetecilik ve dijital yayıncılık alanında eğitimler düzenleyerek sektörün kaliteli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için iş birlikleri yapabiliriz.

Uluslararası İş Birlikleri: İslâm dünyasındaki diğer medya kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ortak projeler yürütebiliriz.

Dijital Teknolojilerin Etkin Kullanımı: Sosyal medya, mobil uygulamalar ve yapay zekâ gibi teknolojileri kullanarak hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşabilmek için birlikte projeler geliştirebiliriz.

Doğru Bilginin Yaygınlaştırılması: Gerçeklere dayalı, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışı ile toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayabiliriz.

Küresel Dünyada Köprü Olma: İslâm dünyası ile Batı arasında köprü görevi üstlenerek, karşılıklı anlayışı ve iş birliğini güçlendirebilecek projeler geliştirebiliriz.

**

Yeni Asya YouTube Kanalı Yayına Başladı

Yeni Asya TV ile yeni bir döneme giriyoruz. Bu çerçevede Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik’in Yeni Asya TV’nin gayesini ve hedeflerini anlattığı ilk programımız geçtiğimiz Pazar yayına girdi. Sizler de aşağıdaki link üzerinden kanalımıza abone olabilir, etrafınızdaki kişilerin de abone olmasını sağlayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/c/YeniAsyaTV

**

İslâm dünyası medya yayıncıları olarak hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyor ve hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz.