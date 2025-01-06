"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

İslâm dünyasında medya yayıncılığı

Yeni Asya'dan Size
06 Ocak 2025, Pazartesi
Muhtaç Olanların Dikkatini Çekmek

Medya, modern dünyada bilgi akışını sağlayan en etkili araçlardan biridir. Üstad Said Nursî’nin, “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur,” ve “...hem Ehl-i Sünnet gazetesi, hem buranın gazetesi, hem Zübeyir’in hararetli mukabelesi Nurlarla iştigalleri güzel bir ilânat hükmüne geçtiler...” gibi ifadeleri, medyanın iman hizmeti için etkin bir ilân aracı olabileceğine dikkat çekmektedir.

Özellikle İslâm dünyasında medya yayıncılığı, Kur’ân’ın hakikatlerini insanlara ulaştırma ve adaleti ve hakkaniyeti tesis etme noktasında önemli bir vazifeyle karşı karşıyadır. Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı’nı telif ederken yalnızca Türkiye’yi değil, tüm dünyayı İslâm’ın hakikatleriyle aydınlatmayı gaye edinmişti. Onun daha hayatta iken 54 ülkeye Risale-i Nurları ulaştırması çok dikkat çekicidir.  Tarihçe-i Hayat’ta “Risale-i Nur ve Hariç Memleketler” başlığı altında, yaklaşık 30 sayfayı bulan mektup ve makale örnekleri, medya aracılığı ile iletişim kurmanın önemine dikkat çekmektedir.

Teknolojinin Rolü, Yeni Fırsatlar ve Zorluklar

İslâm dünyasında medya yayıncılığı, doğru mesajları yayma konusunda çeşitli problemlerle karşı karşıyadır. Bununla birlikte medyada yaşadığımız dijital dönüşüm, medyanın etkisini arttırma potansiyeli taşımaktadır. Teknolojinin etkili kullanımı, İslâm dünyasında medya yayıncılığı için önemli avantajlar sağlayabilir. Buna karşın, İslâm dünyasında medya sektörü pek çok zorlukla mücadele etmek zorundadır:

Tarafgirlik: Siyasî tarafgirlikler yanında hakikati sınırlayan mezhep ve meşrep odaklı fikirler hakikatin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Bilgiye Erişim Eşitsizliği: Özellikle kırsal bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde internet erişiminin sınırlı olması, bilgiye ulaşımı zorlaştırmaktadır. 

Propaganda ve Yanlış Bilgilendirme: Sosyal medya ve bazı medya kuruluşları, yanlış bilgileri yayarak toplumları manipüle etmeye çalışmaktadır. 

Dezenformasyon: Özellikle siyasî ve sosyal olaylarda, kasıtlı olarak yanlış bilgiler yayılarak kamuoyu yanıltılmaktadır. 

Kutuplaşma: Medya, farklı görüşlere sahip grupları karşı karşıya getirerek toplumda kutuplaşmaya sebep olabilmektedir. 

Siyasî Baskılar ve Ekonomik Zorluklar: Bağımsız veya muhalefet eden medya kuruluşları, ekonomik sıkıntılar yüzünden objektif habercilik yapamamaktadır. Bazı ülkelerde medya, hükümetler tarafından sansüre tâbi tutulmakta ve sınırlayıcı uygulamalara maruz bırakılmaktadır.

Yeni Asya Medya Grubunun Rolü

Yeni Asya Medya Grubu olarak, bu zorluklara çözüm arayışında stratejik adımlar atılmasının gereğine inanıyoruz. Bu çerçevede İslâm dünyası medya yayıncıları olarak ortak organizasyonlar düzenleyerek iş birliğini geliştirebiliriz.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme: Gazetecilik ve dijital yayıncılık alanında eğitimler düzenleyerek sektörün kaliteli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için iş birlikleri yapabiliriz. 

Uluslararası İş Birlikleri: İslâm dünyasındaki diğer medya kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ortak projeler yürütebiliriz. 

Dijital Teknolojilerin Etkin Kullanımı: Sosyal medya, mobil uygulamalar ve yapay zekâ gibi teknolojileri kullanarak hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşabilmek için birlikte projeler geliştirebiliriz. 

Doğru Bilginin Yaygınlaştırılması: Gerçeklere dayalı, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışı ile toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayabiliriz.

Küresel Dünyada Köprü Olma: İslâm dünyası ile Batı arasında köprü görevi üstlenerek, karşılıklı anlayışı ve iş birliğini güçlendirebilecek projeler geliştirebiliriz.

**

Yeni Asya YouTube Kanalı Yayına Başladı

Yeni Asya TV ile yeni bir döneme giriyoruz. Bu çerçevede Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik’in Yeni Asya TV’nin gayesini ve hedeflerini anlattığı ilk programımız geçtiğimiz Pazar yayına girdi. Sizler de aşağıdaki link üzerinden kanalımıza abone olabilir, etrafınızdaki kişilerin de abone olmasını sağlayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/c/YeniAsyaTV 

**

İslâm dünyası medya yayıncıları olarak hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyor ve hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz.

Okunma Sayısı: 398
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

    Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

    İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

    İsrailli kadın esir: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?

    Deprem uzmanından ciddi uyarı

    Biden’den giderayak İsrail'e soykırım desteği

    Gıda enflasyonu hasta ediyor

    “Nevruz’da silâhlar bırakılmış olur”

    İktidardan oyalama taktiği

    “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu”

    Öğretmen adaylarına akademi engeli

    Aile hekimleri bu hafta iş bırakıyor

    Yeşil ve gri pasaportta sistem değişecek

    Bediüzzaman'ın “Kahraman Hoca” diye tarif ettiği Gönenli Mehmet Efendi yâd edildi

    'Son Şahitler’den Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

    Tel Abyadlı aşiretler, Suriye’deki yeni yönetimden terör örgütü PKK/YPG işgaline karşı destek istedi

    Dünya vicdanı bu kez Berlin’deydi: "Biz binleriz, biz milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz"

    Bakanlıktan Marmara'ya kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İnsaf dışı suçlama yöntemleri
    Genel

    Aile hekimleri bu hafta iş bırakıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Deprem uzmanından ciddi uyarı
    Genel

    Öğretmen adaylarına akademi engeli
    Şükrü BULUT

    Ne çabuk geçti…
    Yeni Asya'dan Size

    İslâm dünyasında medya yayıncılığı
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmîlik endeksi ne anlatıyor?
    Genel

    İktidardan oyalama taktiği
    Mehmet KARA

    Emekli de çalışan da aç!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.