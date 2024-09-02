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2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Meâl, tefsir ve Risale-i Nurlar

Yeni Asya'dan Size
02 Eylül 2024, Pazartesi
Yeni Asya Neşriyat olarak, Kur’ân-ı Kerîm’in derin ve ince hakikatlerine ulaşma yolculuğumuzda bize rehberlik edecek çok değerli bir eseri yayınladığımızın müjdesini yine bu köşede sizlerle paylaşmıştık.

 (https://www.yeniasya.com.tr/yeni-asya-dan-size/risale-i-nur-tefsirli-kur-an-i-kerim-de-heyecan-dalgasi_599709).

Toplumun her kesiminden çok müsbet ve değerli mesajlar aldığımızı ifade ederek “Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli”ne neden ihtiyaç duyulduğu ve diğer özellikleri hakkında bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Bu eser, Kur’ân’ın eşsiz kudsiyetini ve insanlığa sunduğu İlâhî mesajları günümüz insanının idrâkine en uygun şekilde sunmak gayesiyle hazırlanmıştır. Hazırlık sürecinde, Arapça ve Türkçe mûteber tefsirler de göz önünde bulundurulmuştur. Özellikle de, iman hakikatleri konusunda zamanımız insanının sorularına mukni cevaplar veren, tartışmalı konulara ışık tutan, Kur’ân’ın çağdaş tefsiri Risale-i Nur Külliyatı esas alınmış ve ilgili ayetlerin hemen altında konuyla ilgili bahislere atıfta bulunulmuştur.

Kur’ân tefsirleri konusunda Üstad Said Nursî şöyle demektedir: “Şeriat kitapları, birer şeffaf cam mâhiyetinde olmak lâzım gelirken, mürur-u zamanla, mukallitlerin hatâsı yüzünden paslanıp hicap [perde] olmuşlardır… Evet bu kitaplar, Kur’ân’a tefsir olmak lâzımken, başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir.” (Sünûhat)

Bu metinden anlaşılacağı gibi tefsirlerin vazifesi, Kur’ân-ı Kerîm’i bir ayna gibi yansıtmak, onun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve insanları Kur’ân’ın hakikatlerine ulaştırmaktır. Tıpkı bir camın ışığı geçirmesi gibi tefsirler de Kur’ân’ın mesajını olduğu gibi aktarmalıdır. Ne yazık ki tarih boyunca bazı tefsirler, Kur’ân’ın asıl mesajının anlaşılmasına engel olmuştur. Müfessirlerin yazdığı kitaplar, asırlar içinde yanlış anlaşılmalar ve eklemelerle karmaşıklaşmış, Kur’ân’ın asıl mesajı gölgelenmiştir. Buna bağlı olarak bazı tefsirler Kur’ân’a ayna olmak yerine, perde olmuş, sanki kendileri bağımsız bir kaynakmış gibi görülmeye başlanmıştır. Çağlara bağlı olarak değişen bilgiler de bugünün insanına Kur’ân’ın mesajını tam olarak yansıtamaz hâle gelmiştir.  

Günümüze geldiğimizde çok sayıda tefsir olduğunu görüyoruz. Bu durum, hangi tefsire güvenileceği konusunda kafa karışıklığı oluşturabilmektedir. Bazı tefsirlerde fıkıh kuralları, Kur’ân’ın temel mesajlarından daha fazla öne çıkarılmıştır. Sonuç olarak birçok faktöre bağlı şekilde toplumda Kur’ân’ın nazara verdiği hakikatlerden uzaklaşma eğilimi görülmeye başlanmıştır.

Neşriyatımızca hazırlanıp istifadeye sunulan Kur’ân Meâlini diğer meâllerden ayıran en önemli hususiyet, her sayfasında Risale-i Nur Külliyatı’ndan metinlerin “hâşiye/dipnot” şeklinde yer almasıdır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Risale-i Nur’da doğrudan ve açıktan bir veya birkaç âyet-i kerimenin tefsiri sadedinde kaleme aldığı metinler, ilgili âyet meâllerinin dipnotlarında yer alıyor. Risale-i Nur’da doğrudan atıf yapılmasa da mânâ ve hakikatlerinin izah ve tefsir edildiği âyet-i kerimelerle alâkalı metinlere de, yine ilgili ayet meâllerinin dipnotlarında -mümkün olduğunca- yer verilmeye çalışılmıştır. Yer darlığı sebebiyle tam olarak verilemeyen metinler ise kaynak gösterilerek me’hazlarına havale edilmiştir. Esere, aradığınız bir kelimeyi veya konuyu rahatlıkla bulmanızı sağlayacak 65 sayfalık detaylı bir indeks eklendiğini de belirtmek isteriz. Ayrıca, sûre ve cüzlerin Kur’ân’daki tertibe göre ve alfabetik olarak listelendiği tablolar, kolaylıkla başvurabileceğiniz sayfa kenar fihristi ile desteklenmiştir.

Bu değerli esere sahip olmak, hem Kur’ân-ı Kerîm’i daha iyi anlamanızı sağlayacak, hem de iman hakikatlerinin gönlünüzde daha derin bir şekilde yer almasına vesile olacaktır.

Bu kıymetli eserin tanıtılması konusunda önemli faaliyetlerimiz olacak ve zaman içinde sizinle paylaşacağız inşaallah.

Eserimize Yeni Asya Neşriyat mağazalarından ve çevrimiçi satış platformlarımızdan ulaşabilirsiniz (https://www.yeniasyakitap.com/ kur-an-i-kerim-ve-turkce-meali-9703).

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.

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