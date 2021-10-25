Meşveret ve tesanüdle devam

“Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak hizmetine devam eden Yeni Asya’nın 53. yılına doğru ilerleyen yayın tarihi, aynı zamanda bu misyona gönül verip ömrünü vakfetmiş kahramanlardan teşekkül eden ihlaslı bir şahs-ı manevînin tavizsiz istikrar çizgisindeki kararlı yürüyüşünün serencamını da ifade ediyor.

Her kademede Risale-i Nur eksenli meşveret ve şûrâ esaslarını şiar edinen bu şahs-ı manevî, Yeni Asya bayrağı altında hizmetini sürdüren bir “ana gövde” olarak bugünlere ulaştı—zorlu engel, tuzak, fitne ve baskıları boşa çıkararak...

Bunun sırrı, bütün zorluklara rağmen “şahs-ı manevî” manasını yaşatan meşveretlerle tesanüdün muhafazasında.

Her hal ve şartta bu birlikteliğe sadakatle bağlı kalmayı başaran hizmet erlerinin samimiyetle kenetlenmesi bu neticeyi verdi.

Üstadın “Sayıca az dahi olsalar manen bir ordu kıymet ve kuvvetindedirler” sözündeki mana ve sır böyle tezahür etti.

Evet, Risale-i Nur’da yer alan ve hayatın bütün alanlarındaki ihtiyaçlara cevap veren Kur’anî mesajları bu bütünlüğü içinde kavrayıp tatbik etme gayretini sürdüren Yeni Asya camiası da bir bütündür—neşriyatıyla, sosyal faaliyetleriyle, talebe hizmetleriyle ve diğer etkinlikleriyle…

Tüm bu hizmetler ortak aklın işlediği meşveretlerle kararlaştırılır ve yürütülür.

Çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen arıza, boşluk, problem ve sıkıntılar da yine istişare zeminlerinde ele alınıp çözülür.

Şahsî/hissî uyumsuzluklar ve özellikle siyasî görüş ihtilâflarından kaynaklanan anlaşmazlıkların dış rüzgâr, telkin ve fitnelerin de tesiriyle bütünlüğü zedeleyip iç ahengi bozacak boyutlara ulaşmasının önüne de yine bu istişarelerle geçilir.

Burada önemli olan husus, bu istişare süreçlerinin yine şahs-ı manevîyle birlikte çok iyi yönetilip art niyetli hesaplara fırsat vermeyecek bir dikkat ve hassasiyetle hareket edilmesi, istismara açık boşluk ve kopukluklara meydan verilmemesi.

Yeni Asya camiası böyle çetin ve zorlu imtihanlardan geçerek bugünlere geldi.

Meslek/meşrebe bağlılıktan ve şahs-ı manevîye sadakatten ayrılmayıp bu sınavları alnının akıyla verebilenlere ne mutlu!

*

ÇORUM TARIM FUARI

Pandemiye rağmen yeni sezonda fuar etkinliklerine katılarak neşriyatımızın tanıtımına devam eden mahallere, açılışı yapan Afyon ve onu takip eden Konya’dan sonra Çorum da dahil oldu.

Çorum Tarım Fuarına bu yıl da katılan Temsilciliğimiz, ziyaretçilere Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere yayınlarımızı ve gazetemizi tanıttı ve yoğun ilgi gördü.

Yeni sezona girerken gözlenen hizmet hareketliliğine kuvvet verip renk katan bu organizasyona emeği geçenlere tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

*

TEMSİLCİLER TOPLANTIMIZ 6 KASIM’DA

2021 güz dönemi Temsilciler Toplantımızın önümüzdeki hafta sonu, 6 Kasım Cumartesi günü gazetemizde yapılacağını hatırlatıyor, temsilcilerimizi bekliyoruz.