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30 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Neşriyat Temsilcilerimiz Toplandı

Yeni Asya'dan Size
30 Aralık 2024, Pazartesi
Yeni Asya Neşriyat ailesi, temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda yeniden bir araya geldi.

Sürekli gelişim ve yenilik anlayışıyla yoluna devam eden grubumuz, bu buluşmayla birlikte hem mevcut faaliyetlerini değerlendirdi, hem de gelecek yılın hedeflerini belirledi.

Toplantı, temsiliyet kavramının önemi ve bu sorumluluğun getirdiği şuurla çeşitli konuların dile getirildiği oturumlarla gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz, bulundukları bölgelerdeki faaliyetleri, çözüm bekleyen meseleleri ve yeni projeler için tekliflerini paylaştı.

Yeni Asya Neşriyatın değerlerini ve misyonunu yerel seviyede daha geniş bir kitleye ulaştırma mesuliyeti, toplantının ana temalarından biriydi. Temsilciler arasındaki fikir paylaşımı ve dayanışma, grubumuzu daha da güçlendiren bir sinerjiye dönüştü.

Şu hususlar toplantının ana konu başlıkları arasında öne çıktı:

• Yayın Kalitesinin Arttırılması: Gerek dergi ve kitap muhtevalarının, gerekse gazetemizin daha geniş okur kitlesine ulaşması için teklif ve tavsiyeler değerlendirildi. Gazetede sayfa sayısının arttırılması gibi hususlarda planlanma yapılacak.

• Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Entegrasyon: Yeni medya trendleri ve dijital yayıncılık üzerine yeni stratejiler geliştirildi. E-gazete aboneliği konusunda yeni stratejiler ve kampanyalar geliştirilecek. E-gazetede eklerin yayınlanması (Elif, Otomobil, İlim ve Teknik gibi).

• Yayınlanacak yeni eserler üzerinde değerlendirmeler görüşüldü. Baskısı biten ve pazarı olan yayınların yayın planlaması yapıldı.

• Dağıtımın ASPAŞ üzerinden yapılması hedeflenmelidir, zira 2025 yılında dağıtım şirketinin satış noktalarını azaltacağı değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantı sonucunda aşağıdaki hedefler belirginleştirildi:

1. Yeni projelerle gençlere ulaşma ve eğitici materyallerin yayılmasını sağlama.

2. Mahallî faaliyetleri daha planlı bir şekilde hayata geçirme.

3. Yeni Asya Neşriyatın dijital platformlarda daha etkin bir şekilde varlığını hissettirmesi.

4. Temsilcilerin geri bildirim mekanizmalarıyla daha aktif bir şekilde desteklenmesi.

Temsilcilerimizin fedakârlığı ve çabaları, şüphesiz ki grubumuzun sürdürülebilir başarısının temel dinamiklerinden biridir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 

Yeni Asya ailesi olarak bir sonraki toplantıda geldiğimiz yeri değerlendirmeye devam edeceğiz.

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Akademik Kurul Üyelerimiz Düzce’de Bir Araya Geldi

Risale-i Nur Enstitüsü akademik kurul üyeleri, Köprü Dergisi’nin hazırlamakta olduğu Yeni Dünya Düzeni ana temalı sayısı için Düzce’de bir araya geldi. Üyeler, sunumlar ve müzakereler eşliğinde konuyu farklı boyutlarıyla ele alarak derginin yeni sayısı için katkılarını sundular.

Hepinize bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.

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