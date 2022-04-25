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25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ramazan’ın son haftası

Yeni Asya'dan Size
25 Nisan 2022, Pazartesi
Bir Ramazan-ı Şerifin daha sonuna hızla yaklaşıyoruz. Kur’an, dua ve rahmet ayının son haftasındayız.

Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece nasipse Kadir Gecesini idrak edeceğiz. 

Cumartesi gecesi son teravih ve sahur, Pazar günü son oruç ve iftar. 

1 Mayıs Pazartesi günü de Ramazan Bayramı.

Malûm, bu Ramazan’ı da tek adam rejimiyle tırmanarak devam eden hukuksuzlukların ve daha da ağırlaşan ekonomik krizin gölgesinde idrak ediyoruz.

Önceki iki Ramazan’ımıza damgasını vuran pandemiyi büyük ölçüde geride bırakmış gibi görünüyoruz, ama yol açtığı sıkıntılar devam ediyor.

Dileğimiz, bu sıkıntılar için kadere fetva verdiren umumî hataların artık fark edilip bunlardan samimî bir istiğfarla vazgeçilmesi ve bunca yaşananlardan ibret alınıp doğru dersler çıkarılarak yola devam edilmesi.

Bu manaların idrak edilerek gereklerinin yaşandığı Ramazan ve bayramlara hep birlikte ulaşmak niyazıyla, şimdiden okuyucularımızın ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlar ve saadetler getirmesini diliyoruz.

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Bayramda gazetemiz

Geçen yıl bayram günlerinde gazetemizin kâğıt baskısı yapılmamış, portaldaki PDF sayfalarımıza da ara vermiştik. Bu bayramdaki uygulamamıza dair bilgiyi hafta içinde vereceğiz.

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Ramazan sayfamız için teşekkür

Her sene olduğu gibi, bu Ramazan’da da güzel bir Ramazan sayfası ile huzurunuza çıktık. Sayfamıza yazı ve şiirleri ile katkıda bulunan değerli okuyucu ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. 

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Zekât ve fitre için son günler

Köşemizde yaptığımız “Zekâtlar hizmetlere ve manevî cihada” vurgularımıza hassasiyet göstererek zekât ve fitrelerini manevî hizmetlere yönlendiren ve yönlendirecek olan bütün okuyucularımıza teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Zor şartlarda, kimseden birşey istememeyi, karşılıksız birşey almamayı ve kabul etmemeyi gerektiren istiğna düsturuna hassasiyetle riayet ederek ve prensiplerden taviz vermeden sürdürülen Risale-i Nur hizmetlerine zekât ve fitrelerle de omuz vermek, elbette ki bu hizmete gönül vermiş ve ömrünü vakfetmiş ihlâs kahramanlarının işiydi.

Ve bunu her zaman olduğu gibi örnek bir sahibiyet duygusuyla yerine getirdiler ve getirmeye devam ediyorlar.

Tekrar tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Allah zekât ve fitrelerinizi kabul etsin.

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