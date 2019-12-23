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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Seferberlik zamanı

Yeni Asya'dan Size
23 Aralık 2019, Pazartesi
Diyarbakır’da gazetemiz için gönüllü olarak ve fedakârca yaptığı çalışmalarla tanıdığımız gayyur ve emektar yazarlarımızdan Rüstem Garzanlı’nın mesajından bazı satırları okurlarımızla paylaşalım:

“Sıkıntı ve saldırılar dava sahiplerine engel teşkil etmez. Çünkü dava müstakimdir. 

“Bu ulvî davayı her platformda savunan, 50 seneden beri her türlü engellere rağmen ayakta duran ve kararlılığını hiç eksiltmeden yoluna devam eden Yeni Asya gazetemiz için yeni bir seferberliğe ihtiyaç var.

“Bu hususta dikkat çekmek istediğim bazı önemli noktalar şunlar:

“1- Evvelâ gazeteyi davamızın sözcüsü olarak hiç aksatmadan okumamız ve okutmamız şart. Okumayan eksik kalır ve kaybeder, ama düzenli olarak ve dikkatle okuyan çok şey kazanır. Bunu asla unutmayalım ve herkese de okumasını tavsiye edelim.

“2- Yazıların kısa tutulması. Uzun yazılar hem başka yazarların haklarını gasp etmiş oluyor, hem de okuyucu okumuyor. 

“3- Abone toplamak için yoğun çalışmak ve bu konuda gerekli toplantıları yapıp ciddî planlamalarla olabildiğince hızlı şekilde uygulamaya geçmek.

“4- Gazete dağıtımını yeniden esaslı bir disiplin altına almak.

“Daha da uzatılabilir. Ama öncelik arz eden ana hatlar bunlar.

“Gazetemizin tirajının arttırılması için genel bir seferberlik ve güçlü bir hamle gerekiyor diye düşünüyorum. Selam ve dua ile.”

***

Rüstem Beyin bahsettiği hamle ve seferberlik konusunda bizim de düşünce ve projelerimiz var. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Olgunlaşınca geniş katılımlı toplantılarda temsilci ve okuyucularımızla paylaşarak, onların da teklif ve tavsiyeleriyle son şeklini verdikten sonra hep birlikte harekete geçeceğiz inşaallah.

***

Van Kitap Fuarı

Gördüğü yoğun ilgi üzerine iki haftaya çıkarılan Nevşehir Kitap Fuarının kapandığı hafta sonu açılan Van Kitap Fuarındaki standımız da ilgiyle karşılandı.

Üstadın uzun yıllar yaşayıp çok değerli iz ve hatıralar bıraktığı bu mübarek şehirdeki kitap fuarında özellikle Risale-i Nur’un yoğun teveccüh görmesi beklenirdi.

Öyle de oldu.

Yeni Asya Neşriyat olarak Van Kitap Fuarında temsil edilmemizde emeği geçen ve katkısı olan herkese ve ziyaretleriyle bize güç veren bütün kitapseverlere teşekkür ediyoruz.

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