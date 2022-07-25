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25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yazın da hizmete devam

Yeni Asya'dan Size
25 Temmuz 2022, Pazartesi
Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için yine farklı manalar ihtiva ediyor.

Onlar bu mevsimi de hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içindeler.

Giderek yaygınlaşan okuma programları, sayıları hızla artarak gelenek haline geleen çok amaçlı piknikler, mezunların buluşmaları, hizmetle bütünleştirilen seyahat ve tatil planları, hem dinlenme, hem de yeni sezon öncesinde manevî bataryaları yeniden doldurma fırsatları olarak büyük istifadelere vesile oluyor.

Bunlarla ilgili duyuru ve haberleri gazetemizden takip ediyoruz.

Söz konusu buluşmalar, Üstadın müfritane irtibat tavsiyesinin yerine getirilmesi açısından da çok güzel vesileler.

Ki, müfritane irtibat içinde olmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.

İnşaallah bu feyizli etkinliklerle kazanılacak manevî enerji, son nefesimize ve kıyamete kadar devam edecek olan hizmetlerimiz için gerekli kesintisiz güç kaynağını besleyecek.

Bilindiği gibi, Üstadın “şevk-i mutlak” olarak ifade ettiği bu enerjiye her zaman büyük ihtiyacımız var.

Hem mevcut hizmetleri herhangi bir aksama ve kesintiye meydan vermeden devam ettirebilmek;  hem de bunlara ilâveten yeni yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek için...

Yeni Asya okuyucularının çok iyi bildiği ve fiilen de yaşadığı gibi, ayrıntılara takılmayıp hayat seyrinin bütününü kesintisiz bir silsile halinde nazarında tutarak, hayat emanetini ancak bir istihdam-ı İlâhî ile dahil olunabilen bir kudsî hizmet dairesi içinde en güzel şekilde değerlendirmenin ve bu büyük nimetin hakkını lâyıkıyla verip şükrünü eda edebilmenin en önemli şartlarından biri, bu şevk-i mutlak düsturuyla ve beraberindeki ihlâs, sadakat, sebat, metanet hasletleriyle yola devam edebilmek.

Bunun için de düzenli ve kesintisiz Risale okumaları son derece önemli.

Bütün okurlarımızın şu günlerde iştirak ettikleri veya edecekleri hizmet eksenli yaz programlarından yeni bir güç ve enerji alarak çıkmalarını diliyoruz.

Ve tatilin kalan kısmını en güzel şekilde değerlendirerek, yeni hizmet sezonuna olabildiğince hazırlıklı ve donanımlı şekilde girebilmeye muvaffak kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.   

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